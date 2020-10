© Copyright : Le360

Suite à une réunion d’urgence du comité de veille de la ville de Tétouan, les autorités ont décidé l’instauration de nouvelles mesures restrictives à partir de midi ce mercredi 21 octobre 2020. Cette décision intervient dans un contexte de recrudescence des cas positifs au Covid-19 dans la ville.

À l'issue de cette réunion, qui s'est tenue dans la soirée du mardi 20 octobre, il a été décidé l’instauration d’un couvre-feu nocturne dans tous les quartiers de la ville, entre 22h et 5h du matin, ainsi que la fermeture des parcs, des jardins publics et des terrains de jeux de proximité. Ce, pour une période de 15 jours, renouvelable.

Les contrôles des déplacements à destination et en provenance de la ville de Tétouan seront intensifiés.

Les autorités de la ville ont aussi décidé de la fermeture des marchés de proximité à 17h et les marchés hebdomadaires à 13h.

Les cafés, les restaurants, les magasins, les grands centres commerciaux, les salons de coiffure et de beauté, les bains traditionnels et modernes, gymnases et les clubs sportifs devront fermer leurs portes à 22h.

Les bains traditionnels et modernes, les salons de coiffure et les salles de sport devront limiter leur capacité d’accueil à 50%.

Parallèlement à ces restrictions, les autorités de la ville ont décidé d'intensifier les campagnes de sensibilisation aux mesures de précaution pour limiter la propagation du coronavirus et d’accroître la surveillance du respect des mesures préventives dans les marchés de proximité et les grands centres commerciaux.

Il reste à noter que la ville a enregistré 71 nouveaux cas de Covid-19 entre le lundi 19 et le mardi 20 octobre 2020 et 51 nouvelles contaminations entre le dimanche 18 et le lundi 19 octobre. Des chiffres en constante hausse ces derniers jours.