© Copyright : AFP

Au vu de l’évolution de la pandémie dans la ville, Mohamed Mhidia, wali de Tanger-Tétouan Al Hoceima, a décidé d’alléger certaines mesures restrictives instaurées il y a quelques semaines dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Suite à la réunion du comité régional Covid-19, tenue hier soir, lundi 5 octobre 2020, au siège de la wilaya de Tanger, les horaires d’ouverture et de fermeture des cafés et restaurants dans différents quartiers de la ville ont été revus, alors que les salles de sport, les parcs naturels et les parcs publics doivent rouvrir, dont le célèbre Rmilate.

Les cafés, que ce soit dans le quartier de Beni Makada ou dans le centre-ville, pourront désormais rester ouverts jusqu’à 23h, tandis que les restaurants pourront rester ouverts jusqu'à minuit.

Autre décision importante prise lors de cette réunion: les marchés de proximité de Tanger fermeront leur porte à 17h.

Selon une source de la Wilaya de Tanger, ces mesures, qui entrent en vigueur dès aujourd'hui, mardi 6 octobre, restent de simples mesures d’allègement du fait de la diminution du nombre de cas positifs observée dans la ville.

Depuis quelques semaines, l’hôpital Mohammed VI ne reçoit plus de patients malades du Covid-19 et les services de réanimation de l’hôpital Al Kortobi ont noté une baisse significative du nombre de patients nécessitant une assistance respiratoire.