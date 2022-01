© Copyright : DR

La liste des établissements scolaires qui ont fermé leurs portes cette semaine, après la détection de plusieurs cas de Covid-19 ne cesse de s'allonger. En ce 7 janvier 2022, c'est au tour de l'école espagnole de Rabat et du lycée Al Jabr de Casablanca de passer au mode d'enseignement à distance.

L’école espagnole de Rabat et le lycée Al Jabr passent à leur tour à l’enseignement à distance. Ces deux établissements scolaires rejoignent la liste interminable des établissements qui ont fermé leurs portes cette semaine, suite à la flambée des cas de contamination au Covid-19.

Dans un message envoyé aux parents d’élèves ce vendredi 7 janvier, le collège espagnol de Rabat les informe de la fermeture de l’établissement à partir du lundi 10 janvier et jusqu’au 16 janvier 2022.

«Après avoir organisé un dépistage massif au sein de l’école et la déclaration de plusieurs cas de contamination, nous avons décidé de basculer vers l’enseignement en ligne durant toute cette période de fermeture de l’école», précise le mail dont Le360 a obtenu copie.

Pour rappel, pas plus tard qu’hier jeudi 6 janvier, l’école espagnole Juan Jimenez de Casablanca avait décidé de la fermeture de l’établissement et de la mise en place de l’enseignement à distance pour assurer la continuité des cours entre le 6 et le 14 janvier 2022.

Cette décision, en accord avec les autorités sanitaires, a été prise après la réunion d’une commission locale composée du caïd d’Anfa, du commissaire général de l’arrondissement, d’un représentant de l’Académie régionale d’éducation et de formations (AREF) de Casablanca-Settat et du directeur de l’établissement, suite à la détection de 13 cas de Covid-19 parmi les élèves.

Concernant le lycée al Jabr qui fait partie du réseau de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger, les cours en présentiel sont également suspendus du 7 au 16 janvier, suite à la déclaration de plusieurs cas de Covid-19. Après cette date, ceux dont le test se révèlerait encore une fois positif devront observer une semaine supplémentaire d’isolement et de cours à distance.