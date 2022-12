© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Aucun décès, 66 nouveaux cas de contamination et 41 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 27 et 28 décembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 543, alors que plus de 6,86 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 4 cas de contamination. Le pays totalise 271.202 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.636 guérisons.

En Tunisie, 94 nouveaux cas de contamination et 5 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.147.571 cas de contamination, dont 29.284 décès et 1.134.301 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, aucun cas n’a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.425 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès.

Les autorités hongkongaises ont demandé mercredi au Japon de lever les restrictions sur les vols directs en provenance de la ville, imposées à la suite de l'explosion des cas de Covid-19 en Chine continentale.

Ces restrictions prévoient notamment de limiter les vols directs de Hong Kong vers quatre aéroports: Narita et Haneda à Tokyo, Kansai à Osaka et Chubu à Nagoya.

Les compagnies aériennes concernées pourront encore faire voler des avions vides vers les aéroports soumis à des restrictions afin de récupérer les passagers bloqués dans les jours à venir, selon les autorités hongkongaises.

Les Etats-Unis envisagent d'imposer des restrictions d'entrée sur leur territoire aux voyageurs provenant de Chine, où les autorités ont brusquement relâché leurs mesures de lutte contre le Covid-19, ont indiqué mardi des responsables américains.

Les infections se sont envolées dans toute la Chine alors que les principaux piliers de la politique zéro Covid, pratiquée par le pays depuis début 2020, ont été démantelés en quelques semaines, ce qui a incité les responsables américains à s'inquiéter du risque d'apparition de nouveaux variants du virus.

La communauté internationale est de plus en plus préoccupée par les poussées actuelles de Covid-19 en Chine et par le manque de données transparentes, notamment sur les séquences génomiques virales, communiquées par la RPC, ont déclaré les responsables américains, sous couvert d'anonymat, en référence à la République populaire de Chine.

Pékin a reconnu qu'il était impossible de suivre l'évolution de l'épidémie et a même cessé depuis dimanche de publier des données quotidiennes sur la situation sanitaire. Les chiffres officiels étaient de plus en plus critiqués tant leur sous-estimation des cas d'infection et des décès était devenue flagrante.

Mais c'est le manque de données génomiques qui soulève le plus d'inquiétudes à l'étranger, rendant de plus en plus difficile pour les responsables de la santé publique de s'assurer qu'ils seront en mesure d'identifier tout nouveau variant potentiel et de prendre des mesures rapides pour réduire la propagation, ont déclaré les responsables américains.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.687.692 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.116.095), devant le Brésil (693.017), l'Inde (530.696) et la Russie (393.492).

L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.