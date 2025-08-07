Société

Coup d’envoi de la 8ème édition du Forum d’été pour les détenus mineurs à Aïn Sebaâ

Les participants à la 8ème édition du Forum d’été pour détenus mineurs, lancé à Casablanca le mercredi 6 août. (K.Sabbar/Le360)

Le Centre de réforme et rééducation d’Aïn Sebaâ, à Casablanca, accueille la 8ème édition du forum estival dédié aux mineurs incarcérés. Les images.

Par Hafida Ouajmane et Khadija Sabbar
Le 07/08/2025 à 13h28

Sous le slogan «Un pas vers la réforme, le début du succès», la 8ème édition du Forum d’été pour les détenus mineurs a été lancée hier, mercredi 6 août 2025, au Centre de réforme et rééducation d’Aïn Sebaâ à Casablanca.

Ce rendez-vous annuel, organisé par la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), vise à offrir un été constructif aux jeunes détenus, tout en les préparant à une réintégration sociale réussie.

Abdelssalam Sahli, directeur du centre, souligne que ce programme s’inscrit dans le cadre de la personnalisation des parcours de réinsertion adoptée par la DGAPR ces dernières années. «Il est encadré par des professionnels spécialisés dans divers domaines tels que l’animation culturelle, sportive et le travail de camp. L’objectif est de valoriser la période de détention et de transformer le temps libre en une opportunité de développement personnel», explique-t-il.

Le forum constitue également, selon ses organisateurs, une forme de récompense après une année de formation scolaire et professionnelle intensive.

Il offre aux participants l’occasion d’exprimer leurs émotions à travers des activités sportives, artistiques et culturelles, tout en canalisant leur énergie négative pour en faire des expériences positives et enrichissantes.

Lire aussi : Enfants sans-abri: «La rue devient un refuge quand la famille est un danger», alerte Chakib Guessous

«Chaque été, on attend ce moment avec impatience. On apprend, on joue au foot, on fait plein de choses qu’on ne connaissait pas avant», témoigne un jeune détenu.

Un autre raconte: «Grâce aux ateliers, j’ai appris à lire et à écrire. Avant, je ne savais même pas pourquoi l’école était importante. Aujourd’hui, je veux continuer.»

Cette huitième édition propose une programmation riche et variée, axée sur l’éducation à la citoyenneté, les droits humains, la tolérance et le vivre-ensemble. Des ateliers thématiques sont animés par des encadrants qualifiés, autour de la religion, de la culture, du sport et des arts. L’implication d’acteurs publics, privés et d’organisations de la société civile témoigne d’une volonté collective de faire du centre un véritable levier de transformation.

#Prison#Aïn Sebaâ#Centre social#Mineurs#Maroc

