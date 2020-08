© Copyright : DR

Organisée par le groupe Archimedia, la première édition du Young Moroccan Architecture Awards veut récompenser les jeunes talents parmi les architectes marocains. L'architecte français Christian de Portzamparc sera, pour ce lancement, l'invité d'honneur du jury.

Les jeunes architectes marocains le savent très certainement déjà: les inscriptions à la première édition du concours des Young Moroccan Architecture Awards (YMAA) sont ouvertes et auront cours jusqu'au 20 août 2020, à l'adresse suivante: www.ymaa.ma.

Christian de Portzamparc, l'architecte du grand théâtre de Casablanca, qu'il a conçu en tandem avec le Marocain Rachid El Andaloussi, sera l’invité d’honneur du jury.

Pour cette première édition, le jury sera présidé par un architecte de renom, Taoufik Eloufir, et sera composé d’éminents autres professionnels du Maroc, mais aussi d’Italie ou de France.

Créé par le groupe de presse et d'évènementiel Archimedia, spécialisé dans l'architecture et le BTP au Maroc, ce concours entend récompenser les jeunes architectes marocains qui auront su faire montre de créativité. La compétition, en effet, vise à mettre en avant des réalisations architecturales majeures, conçues par des architectes du Maroc âgés de moins de 45 ans.

"La typologie de la population des architectes connaît actuellement un changement important avec une diminution de l’âge moyen des praticiens puisque, chaque année, des centaines de jeunes lauréats intègrent le marché du travail. Aujourd’hui, il est nécessaire d’honorer ces praticiens, de stimuler leur créativité, de reconnaître les particularités et centres d’intérêt de chacun, mais également de donner aux plus talentueux la reconnaissance nationale et internationale qu’ils méritent", explique le groupe Archimedia.

Les architectes les plus méritants recevront leur(s) prix, prévu(s) parmi un éventail de 32 catégories et 3 distinctions.

Deux prix récompenseront les Projets de fin d'études (PFE) d'étudiants marocains en fin de cursus, issus d'écoles d'architecture tant marocaines qu'étrangères.