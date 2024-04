Comment Tanger se prépare pour l’Aïd Al-Fitr

Le360 s’est déplacé, mardi, vers les célèbres marchés de Casabarata et de Beni Makada, ainsi que dans d’autres quartiers de la ville où il a pu observer les préparatifs des habitants de la ville du Détroit qui reflètent leur attachement aux us et coutumes de cette fête religieuse.

Les Tangérois, à l’instar des autres Marocains, célèbrent à cette occasion les traditions et rituels transmis de génération en génération en se rendant dans les magasins et les marchés locaux pour s’offrir tout ce dont ils ont besoin pour commémorer cette occasion comme il se doit.

Boulangeries et pâtisseries de la Perle du Nord sont également témoins d’une grande affluence à quelques heures de l’Aïd, les Tangérois ayant un penchant pour divers types de friandises.