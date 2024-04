Officiel. Aïd Al-Fitr sera célébré demain mercredi 10 avril au Maroc

Aïd Al Fitr 1445 de l’Hégire sera célébré demain mercredi 10 avril 2024 dans le Royaume, a annoncé mardi soir le ministère des Habous et des Affaires islamiques.Dans un communiqué, le ministère précise avoir procédé à l’observation, après la prière d’Al Maghrib, mardi 29 Ramadan 1445 de l’Hégire correspondant au 09 avril 2024, et a confirmé l’observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de Chaoual 1445 H.

Le premier jour de Chaoual 1445 H, Aïd Al-Fitr, aura donc lieu demain mercredi 10 avril 2024, précise le ministère.

Puisse Dieu en ce mois béni, combler de Ses faveurs SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, et renouveler pareille occasion pour SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, SAR le Prince Moulay Rachid et l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale et pour le peuple marocain et l’ensemble de la Oumma islamique dans le progrès et la prospérité, conclut le communiqué.