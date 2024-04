Aïd Al-Fitr: au marché d’Inezgane, les clients se ruent sur les vêtements neufs

Les différents souks de la région de Souss connaissent un large engouement pour les vêtements traditionnels et modernes pour femmes et hommes, à l’occasion de l’Aïd Al-Fitr, ce qui se répercute positivement sur l’activité économique dans ces complexes qui attendent avec impatience de telles occasions.

Rachid Nassiri, président de l’Association des commerçants et artisans du marché Al Houria (la liberté) à Inezgane, témoigne de cette effervescence. Selon lui, comparé à l’année précédente, le marché a connu une affluence remarquable. L’Aïd Al-Fitr incite les gens à acheter une variété de vêtements pour célébrer cette occasion religieuse, créant ainsi une atmosphère animée et dynamique au sein des marchés.

«Heureusement que les habitants d’Agadir gardent encore leur intérêt pour les vêtements le jour de l’Aïd Al-Fitr. C’est différent par exemple de l’Aïd Al-Adha où l’achat de vêtements neufs n’est pas la priorité des gens, à côté des dépenses du mouton», a-t-il déclaré pour Le360. Et d’ajouter: «Bien sûr, nous tenons à assurer la qualité des services que nous offrons à nos clients, en leur proposant de larges choix de vêtements modernes et traditionnels, produits cosmétiques, accessoires et tous les articles liés aux coutumes de l’Aïd dans la région de Souss, tout en prenant en considération leur pouvoir d’achat.»

D’autres commerçants interrogés par Le360 ont unanimement témoigné de l’importance cruciale de l’Aïd Al-Fitr pour leur activité commerciale. «L’Aïd Al-Fitr est une occasion inégalée pour vendre autant de vêtements traditionnels et modernes que possible, et aussi une opportunité de compenser la stagnation que nous connaissons avant cette occasion», déclare l’un des commerçants notant que l’affluence concerne les djellabas de toutes sortes, les babouches (belghas), ainsi que les vêtements pour enfants.

Cette fête revêt une signification particulière, suscitant un regain d’intérêt pour les habits festifs et les accessoires traditionnels, témoignant ainsi de la vitalité du tissu économique local.