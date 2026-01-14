Société

Collectivités locales: le recrutement se fait de plus en plus rare

Arrondissement du Maârif à Casablanca. (K.Essalak/Le360)

Revue de pressePas moins de 28 000 fonctionnaires des collectivités territoriales partiront à la retraite dans les cinq prochaines années. La question de leur remplacement se pose avec acuité pour assurer la continuité des services et garantir leur qualité. Les détails dans cette revue de presse, tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 14/01/2026 à 19h28

Le président de l’Association nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales au Maroc, Hassan Belboudali, estime que «la nécessité d’asseoir une réelle justice salariale et l’amélioration du cadre professionnel et administratif des fonctionnaires constituent les deux principaux piliers de la réforme de la fonction publique communale».

Dans une déclaration au quotidien Assabah dans son édition du jeudi 15 janvier, Belboudali souligne que «la problématique du remplacement de milliers de cadres et de fonctionnaires communaux atteignant la limite d’âge ne sera facilement envisageable et réalisable qu’à travers une réforme du statut, avec des précisions relatives aux missions et aux fonctions, en plus de motivation et de stabilité professionnelle».

Dans ce sillage, il a fait remarquer que «les lauréats des universités, des instituts supérieurs et des grandes écoles évitent le travail au sein des collectivités territoriales à cause de ces conditions et préfèrent la fonction publique, qui leur permet de développer leur parcours professionnel et d’améliorer leur situation sociale».

Pour que la fonction publique communale puisse attirer des cadres et des compétences, le président de l’Association nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales au Maroc estime que cela reste tributaire de l’amélioration du système de motivation financière, administrative et professionnelle.

Cette sortie du président de l’Association nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales au Maroc est intervenue après la déclaration du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, faisant savoir que pas moins de «28 000 fonctionnaires des collectivités territoriales partiront à la retraite dans les cinq prochaines années». Il a également souligné que, pour assurer la continuité des services et garantir leur qualité, au moins 15 000 fonctionnaires partants seront remplacés dans les cinq prochaines années.

En ce qui concerne le statut particulier des employés des collectivités territoriales, rappelle le quotidien, «e ministre de tutelle a indiqué qu’après une série de rencontres avec les partenaires sociaux à propos de leurs revendications, une approche participative sera de mise pour l’élaboration de la réglementation relative au personnel communal».

Par La Rédaction
Le 14/01/2026 à 19h28

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Les fonctionnaires des collectivités territoriales saisissent le Médiateur du Royaume au sujet de leur statut

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Collectivités territoriales: le ministère de l’Intérieur sonne la fin de la gabegie

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Les collectivités territoriales réalisent seulement un tiers des investissements prévus en 2024, voici pourquoi

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Collectivités: un gouffre financier de 3,2 milliards de dirhams pour le carburant

Articles les plus lus

1
Maroc-Israël: le détail des projets majeurs de coopération militaire et d’une intelligence structurante
2
Casablanca: voici à quoi ressemble l’ancienne médina après les démolitions
3
Nouvel An amazigh et tamaghribit
4
Le football, triste révélateur de l’état moral de l’Algérie
5
Une première depuis 2014: le barrage Moulay Abdellah atteint un taux de remplissage de 100%
6
Bank Al-Maghrib annonce le retrait de certains billets de banque à compter du 1er janvier 2026
7
Choses vues
8
France-Algérie: la cassure s’installe
Revues de presse

Voir plus