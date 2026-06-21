CNONM: une plateforme numérique pour consolider la confiance et sécuriser les actes notariaux

La nouvelle plateforme électronique du Conseil national de l’ordre des notaires du Maroc met à la disposition de tous des informations et des services liées à la vie notariale.. DR

Le Conseil national de l’ordre des notaires du Maroc (CNONM) vient de mettre en ligne sa plateforme électronique, dans le but affiché d’«inscrire la profession notariale dans le sillage de la transformation numérique», indique Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 22 juin, soulignant qu’il s’agit là d’«une démarche qui répond à un double objectif: rénover en profondeur les canaux de communication institutionnelle et renforcer l’ouverture du Conseil sur ses environnements professionnel, institutionnel et social».

Cette plateforme, voulue comme «intégrée» et «évolutive», offrira à ses usagers «une mise à disposition fluide de l’information et des services, tout en favorisant une interaction renforcée entre l’ensemble des acteurs du secteur notarial», écrit le quotidien, précisant qu’elle se donne pour objectifs de «rapprocher l’information tant des notaires que des justiciables, tout en permettant aux praticiens de suivre, en temps utile, l’actualité juridique, réglementaire et professionnelle». Elle offre aussi, par ailleurs, «un accès clair et immédiat aux nouveautés et aux prestations liées à la vie notariale», souligne Al Ahdath Al Maghribia.

Dans l’accomplissement de ses missions, le CNONM s’attache en effet, relaie le quotidien, «à élever la qualité de sa communication et à simplifier l’accès aux données essentielles», et, pour ce faire, «mise sur le numérique comme vecteur de bonne gouvernance et de transparence», afin de «faire de cette nouvelle interface un instrument au service de l’éthique institutionnelle et de l’ouverture démocratique».

Cette nouvelle mise en ligne «s’inscrit dans le contexte des avancées rapides que connaissent les technologies de l’information et de la communication», signale Al Ahdath Al Maghribia, selon lequel «le CNONM a veillé à doter son site des standards techniques les plus récents, garantissant une rapidité d’accès optimale» lui permettant ainsi, de fait, de «s’intégrer pleinement dans la dynamique nationale visant à accélérer la transition numérique et à moderniser l’offre de services publics et professionnels». Cette plateforme témoigne ainsi «de l’engagement résolu du Conseil national des notaires du Maroc aux côtés des grands chantiers de dématérialisation de l’administration et d’amélioration continue des prestations», écrit Al Ahdath Al Maghribia. La plateforme mise en ligne par le CNONM a donc vocation, relaie le quotidien, «à jouer un rôle-clé dans le renforcement de l’efficacité relationnelle avec les usagers, la consolidation de la confiance citoyenne envers l’institution notariale et la préservation des droits et des sécurités transactionnelles».