Chtouka: la BNPJ arrête l’auteur d’une campagne de diffamation visant des ouvrières agricoles

La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a interpellé vendredi dernier un individu soupçonné d’avoir diffamé des femmes et des jeunes filles travaillant dans une exploitation agricole appartenant à un grand groupe, dans la province de Chtouka. C’est ce que rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 12 novembre. Le suspect est accusé d’avoir créé un compte anonyme sur Facebook pour s’en prendre à l’honneur de plusieurs ouvrières, mariées ou célibataires.

Selon le journal, ce compte publiait quotidiennement des contenus sur certaines employées, leur prêtant des liaisons avec des responsables de l’exploitation ou des relations intimes avec des ouvriers et des cadres. «Les détails rapportés étaient si précis que leur auteur semblait travailler sur place ou disposer d’informateurs au sein de l’exploitation», affirme le quotidien.

Ces publications ont fait vivre un enfer à plusieurs femmes. Selon Al Akhbar, elles ont provoqué de graves tensions au sein de certains couples, allant parfois jusqu’au divorce. Elles ont aussi semé le trouble au sein de l’exploitation, présentée par le compte comme un lieu de débauche, au détriment des employées et de l’image du groupe.

Des plaintes ont été déposées et les enquêteurs ont exploité les nombreuses publications et les commentaires du compte pour remonter jusqu’au suspect. Celui-ci devrait notamment répondre de diffamation et d’atteinte à la vie privée.