Marrakech: arrestation d’une ressortissante franco-algérienne pour diffamation et outrage à une institution publique

Les éléments de la police de l’aéroport de Marrakech-Menara ont procédé, ce samedi 13 juin, à l’interpellation d’une citoyenne française d’origine algérienne, âgée de 30 ans. Elle est soupçonnée d’avoir publié des contenus numériques comprenant de la diffamation et des insultes à l’encontre de citoyens marocains, ainsi que des calomnies et des outrages envers une institution publique régie par la loi.

La suspecte avait diffusé des contenus numériques sur ses comptes de réseaux sociaux, contenant des propos offensants envers les citoyens marocains, ainsi que des accusations explicites de corruption et de traitement préférentiel à l’encontre de fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions lors de l’application du code de la route.

Ces actes criminels ont fait l’objet d’une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, laquelle a conduit à la diffusion d’un avis de recherche au niveau national contre l’intéressée. Elle a ainsi été arrêtée ce samedi alors qu’elle s’apprêtait à quitter le territoire à bord d’un vol à destination de la France.

La suspecte a été placée en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par le service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les motivations réelles derrière la commission de ces actes criminels.