Chefchaouen: l’eau jaillit à nouveau de la source de Ras El Ma

Il y a quelques semaines encore, Ras El Ma, la source emblématique de Chefchaouen, n’était plus qu’un lit de pierres asséchées. Le silence avait remplacé le murmure habituel de l’eau, laissant la ville orpheline de l’un de ses trésors naturels. Jusqu’à l’arrivée des abondantes pluies salvatrices. Aujourd’hui, l’eau jaillit de nouveau, serpentant entre les ruelles bleutées avant de rejoindre l’Oued Siflaou.

«Nous constatons que les récentes précipitations ont considérablement revitalisé la source de Ras El Ma, après une période de déclin inquiétant», témoigne Mimoun Mouad, un habitant de Chefchaouen soulagé. Pendant près d’un mois, la sécheresse avait privé la ville de ce flux vital, rendant le site méconnaissable. Mais les précipitations, dépassant les 200 mm en quelques jours, ont transformé ce décor morose en une scène de renaissance.

Cette source, qui fournit en moyenne 5 millions de mètres cubes d’eau par an, est essentielle pour répondre aux besoins de la ville. Son retour ne réjouit pas seulement les habitants, mais aussi les commerçants et les agriculteurs des environs, qui voient dans cette manne aquatique un espoir pour leurs cultures. Sur place, l’effervescence est palpable. Promeneurs, curieux et touristes se pressent à nouveau pour admirer les cascades qui dévalent les rochers et écouter le chant de l’eau qui reprend ses droits.

La source de Rass El Ma à Chefchaouen revit. (S.Kadry/Le360). le360

«Il est regrettable de constater que cette eau douce abondante se déverse dans la mer Méditerranée, faute de barrage pour la stocker et la réutiliser, surtout en période de sécheresse estivale et automnale», déplore Mimoun Mouad. Un constat partagé par de nombreux habitants, conscients de l’importance d’une meilleure gestion des ressources hydriques pour assurer la pérennité de leur ville.

Si l’eau est synonyme de vie, elle est aussi le moteur de toute une économie locale. Avec la nature qui reprend ses droits, Chefchaouen espère attirer un flux renouvelé de visiteurs, séduits par la beauté intacte de cette oasis de fraîcheur. Car ici, plus qu’ailleurs, l’eau n’est pas qu’une ressource: elle est l’âme même de la ville, un patrimoine vivant qui façonne son identité et son rayonnement.