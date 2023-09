Après le séisme, une source d’eau douce jaillit à Ighil, l’épicentre

Au milieu des décombres et dans le deuil, un murmure d’espoir a commencé à se propager parmi les habitants d’Ighil. La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre: là où il n’y avait que ruine et désolation, la terre a donné naissance à une source d’eau douce et pure.

«Après le séisme, une nouvelle source d’eau est apparue ici. Elle n’existait pas auparavant. Nous avons trouvé là où boire et ramener de l’eau à nos familles», témoigne un habitant, décrivant une eau «sucrée et délicieuse», un cadeau inestimable dans ce contexte de pertes et de peur. Il exprime sa profonde gratitude, voyant dans cette source «un signe de bénédiction, un geste divin de consolation et de protection en ces temps tumultueux».

Il s’agit d’un phénomène rare mais connu: la remontée d’une nappe phréatique suite à des mouvements sismiques. La secousse a probablement provoqué des modifications géologiques profondes, permettant ainsi l’émergence de cette source d’eau douce.

Dans un monde où le malheur semblait avoir pris le dessus, la nature elle-même semble avoir choisi de tendre une main secourable aux habitants d’Ighil. Cette source d’eau douce, inattendue et providentielle, apporte désormais un peu de douceur dans le quotidien de ceux qui ont tant perdu.