À Ighil, épicentre du séisme, une lueur d’espoir au milieu des décombres

Dans cette période cruciale où chaque heure compte, les appels à l’aide depuis Ighil ne sont pas restés sans réponse. Le soutien est arrivé de toutes parts du Royaume, preuve vivante de l’unité nationale en ces temps sombres. Les autorités locales, les acteurs associatifs et les bienfaiteurs ont joint leurs efforts pour apporter soutien et réconfort aux victimes, mettant à disposition des aides alimentaires et des produits de première nécessité.

Les visages des locaux sont marqués mais les mots expriment une force et une reconnaissance profondes. «Je tiens à exprimer ma gratitude envers les autorités pour leur soutien inestimable. La solidarité dont nous faisons l’objet nous donne de l’espoir dans ces moments difficiles», témoigne un habitant.

Un autre habitant, les épaules courbées par le poids de l’épreuve, mais le regard empreint d’espoir, partage: «Je souhaite sincèrement remercier tous les citoyens qui se sont mobilisés pour nous aider en ces temps de grande détresse. Votre soutien et votre compassion nous réchauffent le cœur.»

Sur le terrain, la chaîne de solidarité s’étend bien au-delà des frontières de la commune. Une bénévole nous informe, une pointe de fierté dans la voix, que l’aide est en cours et ne faiblit pas. «Les associations et les bénévoles ont fait de leur mieux pour apporter une aide cruciale. Nous avons récemment reçu une livraison de 2.100 couvertures de Nador, ce qui va grandement contribuer à soulager les habitants d’Ighil», note-t-elle.

Lire aussi : Séisme: la route menant à Ighil, l’épicentre, rouverte, la vigilance reste de mise

Les habitants soulignent désormais l’urgence de passer à une autre étape, celle de la reconstruction. Les besoins sont immenses et immédiats: des abris provisoires, des couvertures, des matelas, sans oublier la réparation rapide des habitations fragilisées, à l’approche de la saison des pluies.

Aucun sinistré ne restera sans abri

Pour rappel, le roi Mohammed VI a présidé, le 14 septembre au Palais royal de Rabat, une réunion de travail consacrée à l’activation du programme d’urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le séisme d’Al Haouz.

Un travail de recensement a déjà été effectué et environ 50.000 logements totalement ou partiellement effondrés, au niveau de cinq provinces, sont concernés. Des actions d’urgence de relogement provisoire seront menées, notamment à travers des formules adaptées d’hébergement sur place et dans des structures conçues pour résister au froid et aux intempéries ou dans des sites d’accueil aménagés avec toutes les commodités nécessaires. Ce premier jalon sera doublé d’une aide d’urgence de 30.000 dirhams aux ménages concernés.

Des actions immédiates de reconstruction, à déployer après les opérations préalables d’expertise et les travaux de préparation et de stabilisation des terrains, suivront dans la foulée. Pour cela, une aide financière directe de 140.000 dirhams sera accordée pour les logements totalement effondrés. Elle sera de 80.000 dirhams pour les travaux de réhabilitation des habitations partiellement impactées.