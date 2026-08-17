Société

Chaleur, orages et vents forts: les prévisions météo de la semaine

Canicule à Marrakech

Le Maroc entame la semaine sous un temps contrasté: la chaleur se maintient sur l’Oriental et le Sud-Est, avec des maximales pouvant atteindre 45°C par endroits, tandis que des épisodes orageux, parfois accompagnés de grêle et de rafales de vent, touchent l’Oriental et l’Atlas. À partir de mercredi, un refroidissement progressif est annoncé.

Par La Rédaction
Le 17/08/2026 à 12h45

Le temps restera chaud à relativement chaud sur l’Oriental, le Sud-Est ainsi que l’est et le sud des provinces du Sud tout au long de la semaine. Dans le même temps, l’Oriental et l’Atlas connaîtront des périodes d’instabilité atmosphérique, à l’origine d’averses orageuses susceptibles de s’accompagner localement de grêle. Des vents modérés à relativement forts sont également attendus sur l’Atlas, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces du Sud, avec un risque de soulèvement de poussière par endroits.

Cette tendance générale s’accompagnera, au fil des jours, d’une baisse progressive des températures, surtout marquée dans la moitié nord du pays, alors que la chaleur se maintiendra au sud-est et à l’est des provinces du Sud.

Lundi

En ce début de semaine, le temps sera chaud à relativement chaud sur l’Oriental, la vallée de la Moulouya, le Sud-Est, ainsi que l’est et le sud des provinces du Sud. Des averses orageuses, pouvant s’accompagner de grêle, toucheront l’Oriental, tandis que des nuages instables entraîneront des averses orageuses sur la partie orientale du Moyen Atlas. Des rafales de vent relativement fortes sont attendues sur l’Atlas, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces du Sud, avec un risque de dispersion locale de poussière. La nuit, des nuages bas, parfois accompagnés de bancs de brouillard, se formeront sur la façade méditerranéenne, les plaines atlantiques du nord, le Souss et le nord-ouest des provinces du Sud.

Les températures maximales atteindront 40 à 45°C au sud-est et à l’est des provinces du Sud, ainsi que dans la vallée de la Moulouya. Elles se situeront entre 36 et 40°C sur l’Oriental, le Saïss, les plaines du Tadla, Rehamna, ainsi qu’à l’intérieur du Souss et des provinces du Sud. L’Atlas et les zones proches du littoral connaîtront des maximales plus modérées, comprises entre 22 et 28°C, tandis que le reste des régions oscillera entre 28 et 35°C.

Mardi, la chaleur persiste sur l’Oriental, les plaines du Tadla et de Rehamna, le Saïss, le Sud-Est, ainsi que l’est et le sud des provinces du Sud. Les averses orageuses, qui touchaient surtout l’Oriental la veille, s’étendent au Haut Atlas et au Moyen Atlas. Des rafales de vent relativement fortes concernent l’Atlas, le Sud-Est, l’Oriental et les provinces du Sud, avec un risque local de poussière. Des nuages bas accompagnés parfois de brouillard se formeront le matin et la nuit sur la façade méditerranéenne, les plaines atlantiques du nord, le Souss et le nord-ouest des provinces sahariennes.

Lire aussi : Météo. Chaleur maintenue à l’Est, averses orageuses sur l’Oriental et le Moyen-Atlas ce lundi 17 août

Une première inflexion apparaît dans les températures: elles amorcent une légère baisse sur l’Atlas et le Sud-Est, alors qu’elles continuent de progresser dans le reste des régions.

Mercredi marque un tournant pour la moitié nord du pays. La chaleur se maintient sur le nord de l’Oriental, le Sud-Est et le sud des provinces du Sud, mais les températures commencent à reculer ailleurs dans le nord du Royaume, tandis qu’elles poursuivent leur hausse dans les provinces du Sud. Sur le plan des précipitations, des averses orageuses concernent le Moyen Atlas et le nord de l’Oriental, tandis que le Rif et le Haut Atlas connaissent à leur tour des averses accompagnées d’orages. Des rafales de vent relativement fortes touchent par moments l’Atlas, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces du Sud, avec un risque local de dispersion de poussière.

De mercredi à dimanche: refroidissement généralisé

Sur le reste de la semaine, la chaleur se maintient au sud-est et à l’est des provinces du Sud, seules zones où la tendance ne s’inverse pas. Des nuages denses, parfois instables, traversent les après-midis l’Oriental et le Moyen Atlas. Globalement, les températures diurnes s’orientent vers une baisse progressive sur l’ensemble de cette période, avec un refroidissement d’autant plus marqué que la semaine avance.

Face à ces conditions contrastées, la vigilance est recommandée dans les zones susceptibles de connaître des hausses de température, des averses orageuses, des rafales de vent fortes ou des soulèvements de poussière, notamment lors des déplacements sur les routes.

Par La Rédaction
Le 17/08/2026 à 12h45
#Météo#Météorologie#Maroc#Climat#températures

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