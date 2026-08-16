Société

Alerte météo: de fortes averses orageuses et de la grêle attendues ce dimanche dans plusieurs provinces

Plusieurs régions s’apprêtent à subir d’importantes perturbations météorologiques ce dimanche après-midi. La Direction de la météorologie nationale prévient que des pluies soutenues, accompagnées de rafales de vent et de chutes de grêle, balayeront neuf provinces jusqu’en fin de soirée.

Par La Rédaction
Le 16/08/2026 à 09h47

La Direction de la météorologie nationale indique que plusieurs provinces du Royaume connaîtront, ce dimanche 16 août 2026, de fortes averses orageuses accompagnées localement de chutes de grêle et de rafales de vent.

Selon un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange, des précipitations cumulées oscillant entre 20 et 35 millimètres sont attendues dans les provinces de Jerada, Driouch, Guercif, Berkane, Taza, Taourirt, Al Hoceïma, Oujda-Angad et Nador. Ces perturbations météorologiques débuteront dès 13 heures et se poursuivront jusqu’à 23 heures.

Par La Rédaction
Le 16/08/2026 à 09h47
#Météo#Pluies#vague de chaleur

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