Cérémonie de remise d’un don royal à une zaouïa à l’occasion de la vingt-cinquième commémoration de la disparition du roi Hassan II

Chaque année, le roi Mohammed VI accorde une aide financière à ce mausolée qui abrite la tombe du religieux Sidi Larbi Ben Sayeh, décédé il y a 200 ans. La zaouïa organise régulièrement des cérémonies religieuses auxquelles participent notamment des pèlerins tijanes venant de plusieurs pays d’Afrique, en particulier du Sénégal et du Mali. Le don royal a été remis au moqqadem de cette zaouïa tijania, située à Bab El Alou, non loin du cimetière des martyrs relevant du quartier de l’Océan à Rabat. Lors de la remise du don royal, plusieurs fidèles, hommes et femmes, ont exprimé leurs remerciements au roi Mohammed VI pour sa gratitude et sa haute sollicitude royale.

Lors de cette cérémonie, marquée par la déclamation de versets du Coran, des prières ont été élevées pour le repos de l’âme des regrettés Souverains, Mohammed V et Hassan II. Des prières ont été également élevées pour accorder santé, longue vie et gloire au roi Mohammed VI. Il faut souligner que le Maroc a pu parachever son intégrité territoriale et nationale sous le règne du roi Hassan II en organisant la glorieuse Marche verte, le 6 novembre 1975. Le roi Hassan II est décédé le 23 juillet 1999 correspondant au 9 Rabie II 1420.