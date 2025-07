Centre social Dar elkheir à Tit Mellil: les seniors ont, aussi, droit au bonheur en bord de plage

Cette sortie n’est pas une initiative isolée. Elle s’inscrit dans un programme estival structuré, lancé à la mi-juin et qui se poursuit durant tout l’été. Objectif: atténuer les effets de la chaleur, rompre la monotonie du quotidien et offrir aux résidents une parenthèse de détente et de divertissement.

Le360 a accompagné les bénéficiaires de cette escapade organisée dans le cadre d’un roulement équitable entre résidentes et résidents du centre. À raison de deux sorties hebdomadaires, les mardis et jeudis, ce système permet à un plus grand nombre de pensionnaires de profiter de ces moments hors les murs.

Dès le départ, l’ambiance était à la fête. Les résidentes ont pris la route vers la plage avec enthousiasme, impatientes de retrouver l’air marin. Sur place, un programme récréatif leur avait été préparé: jeux collectifs simples comme le football ou le tennis de plage, moments de méditation en plein air, échanges spontanés et rires partagés dans une atmosphère détendue.

À midi, un déjeuner complet leur a été servi en bord de mer, suivi d’un goûter traditionnel autour d’un thé à la menthe, dans un décor rappelant les retrouvailles familiales. Ces instants ont permis de renforcer les liens entre les participantes et les encadrantes, dans un esprit de proximité et de bienveillance.

Au-delà des murs

Les résidentes ont exprimé leur joie, affirmant attendre cette sortie avec impatience chaque année. «On a passé une belle journée, Dieu merci. On a joué, rigolé, mangé, chanté… tout était bien», raconte Rabiaa, l’une des participantes, le sourire aux lèvres.

Sur les visages, les signes de satisfaction étaient visibles dès leur arrivée sur la plage. Plusieurs femmes ont évoqué un sentiment de liberté et de renaissance, insistant sur l’importance de ces moments pour briser l’isolement et raviver l’espoir.

L’un des animateurs sociaux du centre témoigne: «On crée avec elles une ambiance de joie et de bonheur. On joue au foot, au tennis avec elles… ce n’est pas du théâtre, c’est notre quotidien».

Une autre encadrante renchérit: «Cette journée fait partie des activités d’été que nous leur proposons… L’ambiance est réellement familiale».

Parmi les activités proposées: jeux de ballon, jeux de raquette, activités coopératives et de groupe, avec une volonté constante de favoriser la spontanéité et l’inclusion.

Cette initiative portée par l’équipe du complexe social Dar elkheir de Tit Mellil illustre une approche humaine et engagée de l’accompagnement social. Elle démontre que même des gestes simples, une journée à la mer, un moment de rire ou de partage, peuvent faire toute la différence dans la vie de personnes souvent oubliées par la société. En leur offrant un espace de liberté et de reconnexion avec la nature, ces sorties marines deviennent des bulles d’oxygène précieuses, où renaît la joie de vivre.