Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts Mohammed Sadiki, a visité le samedi 25 juin dernier le chantier de construction du futur Centre national de l’arganier d’Agadir, ainsi que le périmètre de transplantation des arganiers adultes dans la commune de Tidssi, près de Taroudant.

Dans une déclaration à la presse, le ministre a souligné que le Centre national de l’arganier d’Agadir constituera une plateforme d’interprétation du patrimoine, de convergence et de coordination de la recherche et de gestion des connaissances afin d’assurer un accompagnement optimal de la filière et des acteurs.

Ce centre a pour principal objectif de structurer et de canaliser l’ensemble des efforts liés à l’arganeraie afin d’assurer une gouvernance durable de la filière de l’arganier, a-t-il fait savoir. Il se compose de trois unités. La première vise à valoriser et à promouvoir le patrimoine naturel, culturel, matériel et immatériel de l’arganeraie.

La deuxième unité d’encouragement de la recherche scientifique a pour objectif d’orienter et d’appuyer la convergence de la recherche scientifique sur l’arganier et l’arganeraie. Quant à l’unité de gestion des connaissances, elle porte sur la réalisation d’une veille stratégique et technologique et promeut la gestion des connaissances pour accompagner l’aide à la prise de décision.

S'agissant du périmètre de transplantation des arganiers adultes à la commune de Tidssi à Taroudant, a indiqué le ministre, celui-ci vise à concilier la préservation de cette ressource endémique du Maroc et le développement économique de la réserve de biosphère de l'arganeraie.

Le ministre a aussi expliqué que des arganiers existants dans des zones destinées à des activités économiques dans l’arganeraie ont été déplacés vers des sites de plantation où les arbres pourront être sauvegardés et continuer à se développer.

Cette première expérience mondiale de transplantation d’arganiers adultes a été menée dans le cadre d’un projet de recherche, sur 3 périodes distinctes pendant 2 ans (hiver, printemps et été) et ce en testant deux techniques de prétraitement (l’arrosage et le cernage). Cela a permis une maîtrise des techniques possibles et des conditions de réussite. Les résultats préliminaires démontrent un taux de réussite de 70%.