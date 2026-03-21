Société

Comment Casablanca anticipe l’affluence dans ses espaces verts pour l’Aïd

Parc de la Ligue Arabe à Casablanca.

À l’occasion des vacances de l’Aïd Al-Fitr, la commune de Casablanca met en place un dispositif important pour accompagner la forte affluence dans les parcs et espaces verts. Horaires élargis, sécurité renforcée et services optimisés... plusieurs mesures ont été adoptées pour améliorer l’accueil des visiteurs. Les détails.

Par La Rédaction
Le 21/03/2026 à 14h30

À l’occasion des vacances de l’Aïd Al-Fitr, la commune de Casablanca déploie un ensemble de mesures visant à améliorer l’accueil dans les parcs et espaces verts de la ville. L’objectif est de permettre aux habitants comme aux visiteurs de profiter pleinement des jardins publics dans des conditions optimales.

Les horaires d’ouverture ont ainsi été élargis: les jardins ouvrent désormais dès 7 heures du matin et restent accessibles jusqu’à au moins 20 heures durant les jours de congé de l’Aïd.

Lire aussi : Prière de Aïd Al-Fitr: atmosphère de recueillement dans les mosquées de Casablanca

Parallèlement, le dispositif de sécurité a été renforcé afin de garantir la tranquillité des usagers et de préserver les équipements publics. Les opérations de nettoyage et d’entretien sont intensifiées, avec la mobilisation continue d’équipes de terrain pour faire face à l’affluence. Une attention particulière est accordée aux sanitaires, régulièrement contrôlés et réapprovisionnés en produits d’hygiène, afin d’assurer le confort des visiteurs.

Des équipes de sensibilisation sont également déployées dans les parcs pour encourager les comportements écoresponsables et veiller au respect de la propreté des lieux.

Par La Rédaction
Le 21/03/2026 à 14h30
#Maroc#Aïd Al-Fitr#vacances#Casablanca#parcs urbains#espaces verts#gestion

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Aïd Al-Fitr: les Rbatis nombreux à visiter la kasbah du Chellah

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Aïd Al-Fitr: à Fès, les habits traditionnels ont la cote chez les jeunes

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Aïd Al-Fitr à Tanger: à Hay Jirari, élèves récompensés, anciens honorés et une Omra pour le «père du quartier»

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Laâyoune: les fidèles rassemblés à la place Mechouar pour la prière de l’Aïd Al-Fitr

Articles les plus lus

1
Ce grand méchant Maroc
2
Christopher Ross, l’homme que le Sahara a défait
3
Vive les lycées français de l’étranger!
4
Automobile: ces modèles qui quittent l’Espagne pour le Maroc et ce que cela change vraiment
5
Casablanca: en images, démolition partielle du complexe touristique «Paradise» pour irrégularités urbanistiques
6
CAN 2025: quand la victoire du Maroc provoque un drame national en Algérie
7
Verdict de la CAF: l’immixtion du gouvernement sénégalais n’est pas dénuée de dangers
8
Et maintenant, on fait quoi? On rappelle Regragui?
Revues de presse

Voir plus