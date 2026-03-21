Comment Casablanca anticipe l’affluence dans ses espaces verts pour l’Aïd

À l’occasion des vacances de l’Aïd Al-Fitr, la commune de Casablanca déploie un ensemble de mesures visant à améliorer l’accueil dans les parcs et espaces verts de la ville. L’objectif est de permettre aux habitants comme aux visiteurs de profiter pleinement des jardins publics dans des conditions optimales.

Les horaires d’ouverture ont ainsi été élargis: les jardins ouvrent désormais dès 7 heures du matin et restent accessibles jusqu’à au moins 20 heures durant les jours de congé de l’Aïd.

Lire aussi : Prière de Aïd Al-Fitr: atmosphère de recueillement dans les mosquées de Casablanca

Parallèlement, le dispositif de sécurité a été renforcé afin de garantir la tranquillité des usagers et de préserver les équipements publics. Les opérations de nettoyage et d’entretien sont intensifiées, avec la mobilisation continue d’équipes de terrain pour faire face à l’affluence. Une attention particulière est accordée aux sanitaires, régulièrement contrôlés et réapprovisionnés en produits d’hygiène, afin d’assurer le confort des visiteurs.

Des équipes de sensibilisation sont également déployées dans les parcs pour encourager les comportements écoresponsables et veiller au respect de la propreté des lieux.