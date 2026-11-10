Casablanca: un snack servait des sandwichs à base de viande d’animaux morts

Les services de sécurité de Moulay Rachid, à Casablanca, ont mis fin lundi 9 novembre à l’activité d’un snack qui, depuis des années, servait à ses clients des sandwichs préparés avec la viande de bétail mort dans des circonstances troubles. C’est ce que rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mercredi 11 novembre. L’établissement attirait sa clientèle avec des prix défiant toute concurrence, à partir de 5 dirhams.

Le snack faisait parler de lui depuis un moment. Ses prix très bas et l’abondance de viande servie, toutes catégories confondues, intriguaient le voisinage, au point que des rumeurs évoquaient un mélange de viande de chien et d’âne avec celle de bovins et ovins.

Lundi, lors d’une campagne de contrôle dans un quartier de Moulay Rachid, les policiers ont repéré un homme qui déchargeait d’une voiture des sacs remplis de viande pour les faire entrer dans le snack. Un détail a renforcé leurs soupçons, relève Assabah: le lundi est jour de repos aux abattoirs de Casablanca, où l’abattage et la distribution de viande vers la ville et sa périphérie sont suspendus.

L’inspection a confirmé que la viande était avariée et transportée dans des conditions d’hygiène déplorables. Elle a été saisie sur instruction du parquet et des échantillons ont été envoyés pour expertise. Le gérant a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête.

Alors que les habitants soupçonnaient de la viande de chien ou d’âne, puisque les prix pratiqués étaient sans rapport avec ceux de la viande rouge sur le marché, entre 120 et 170 dirhams le kilo, l’enquête préliminaire a révélé une autre réalité. La viande provenait d’animaux morts dans des circonstances inexpliquées, achetés pour une bouchée de pain. Elle servait à préparer des sandwichs à la viande hachée et aux saucisses, mais aussi des plats populaires très prisés, comme la tqalia et la tête de mouton.

Selon Assabah, le snack attirait les habitants du quartier et même des clients venus d’autres arrondissements, séduits par ses prix. Les riverains avaient pourtant déjà alerté sur la prolifération de snacks anarchiques, après une multiplication des cas d’intoxication alimentaire. Ils demandaient aux autorités d’intervenir, de mener des contrôles réguliers et de fermer les établissements qui ne respectent pas les règles d’hygiène et de sécurité.