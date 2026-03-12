Casablanca: un camion chargé d’une cargaison de 18 tonnes de fer se renverse et paralyse la voie rapide urbaine

Une forte perturbation de la circulation et un blocage temporaire du trafic: ce sont les conséquences immédiates qui ont suivi, ce jeudi 12 mars, sur la voie rapide menant au centre de Casablanca, le renversement d’un camion de grand tonnage qui transportait une cargaison de plusieurs tonnes de fer à une heure de pointe. Les forces de sécurité ont dû intervenir de toute urgence, après cet accident qui a provoqué une forte perturbation de la circulation et un blocage temporaire du trafic.

Le conducteur du poids lourd a perdu le contrôle du véhicule, qui s’est renversé au beau milieu de la voie, selon les premières informations disponibles, avec à son bord une cargaison de près de 18 tonnes de fer. Selon les premières informations disponibles, l’hypothèse la plus probable à l’origine de cet accident est celle de l’éclatement d’un pneu, ce qui aurait entraîné une perte d’équilibre du camion et son renversement sur la voie, indique Al Akhbar de ce vendredi 13 mars.

Des éléments de la Sûreté nationale se sont rendus sur les lieux immédiatement après cet accident, afin de sécuriser en urgence la zone et de tenter de rétablir la circulation, qui s’est retrouvée totalement paralysée. Les services de sécurité ont déployé d’importants efforts pour ouvrir des passages provisoires, ce qui a permis de rendre le trafic plus fluide, en attendant l’arrivée des remorqueurs qui devaient retirer de la voie le camion accidenté et sa cargaison, qu’ils obstruaient.

Cet accident relance la question des horaires de circulation des poids lourds dans les voies, les rues et les boulevards de Casablanca. Malgré l’aménagement d’un tronçon routier spécialement réservé aux camions, dont les chauffeurs peuvent apercevoir un panneau de signalisation interdisant l’accès à d’autres types de véhicules, ce non-respect des indications contenues dans les panneaux d’interdiction par «certains chauffeurs, pourtant professionnels, continue de poser problème», signale le quotidien, ajoutant que, «dans plusieurs axes de Casablanca, ces infractions persistent, et sont régulièrement à l’origine d’accidents, parfois graves».

Les élus de la Ville de Casablanca, en collaboration avec le ministère de l’Équipement, ont pourtant fait «multiplier les panneaux d’interdiction le long de la voie rapide urbaine, ainsi que sur plusieurs artères importantes», écrit Al Akhbar. Cependant, «de nombreux conducteurs continuent d’emprunter ces itinéraires malgré les restrictions en vigueur. Les professionnels du transport estiment de leur côté que le manque d’aires de stationnement dédiées aux camions dans la métropole constitue l’un des principaux problèmes. Faute d’infrastructures adaptées, certains chauffeurs sont contraints de stationner sur les trottoirs ou le long des grandes artères de la ville», a-t-on pu lire dans le quotidien.

Plusieurs images et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent d’ailleurs des camions de gros tonnage circulant en dépit des panneaux d’interdiction installés dans différents quartiers. Ces comportements, associés à des conduites parfois imprudentes, contribuent à multiplier les accidents de la route, relaie le quotidien. Il y a quelques mois, ajoute Al Akhbar, qui précise que «le quartier des Cheminots, dans la zone de Roches Noires, avait déjà été secoué par un accident mortel. Un conducteur de moto avait perdu la vie alors qu’il circulait de Aïn Sebaâ vers Hay Mohammadi en empruntant l’avenue Moulay Ismaïl. L’accident avait suscité une vive indignation parmi les habitants de Casablanca, qui dénoncent régulièrement la présence de camions dans des zones pourtant interdites à ce type de véhicules».

Dans les rues de Casablanca, écrit le quotidien, «la circulation des poids lourds continue ainsi de provoquer d’importants dégâts matériels pour les usagers de la route. Plusieurs collisions soudaines impliquant ces camions ont également été enregistrées près de stations de tramway ou avec des taxis, entraînant parfois des pertes humaines». La conjugaison de l’ensemble de ces risques fait que «les autorités rappellent régulièrement l’importance du respect des règles de sécurité routière [et] appellent l’ensemble des usagers de la route, et en particulier les conducteurs de camions transportant de lourdes charges, à faire preuve de vigilance et de prudence afin d’éviter des accidents susceptibles de mettre en danger la sécurité des citoyens et de paralyser les principaux axes de circulation de la ville».