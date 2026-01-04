Fès: un camion fou sème la mort aux portes d’une discothèque

Un chauffeur de camion a perpétré, dans la nuit de dimanche 4 à lundi 5 janvier, un acte d’une extrême violence dans la discothèque d’un hôtel de la commune d’Ain Chkaf, aux environs de Fès. Dans un geste délibéré et meurtrier, l’individu a utilisé son véhicule comme un bélier, causant la mort de deux personnes et en blessant grièvement quatre autres.

Le drame s’est déroulé aux alentours de cinq heures du matin. L’homme, manifestement en état d’ébriété avancée, s’est vu refuser l’accès à l’établissement par les agents de sécurité, rapporte Al Akhbar de ce lundi 5 janvier. Après une altercation, il a regagné son camion et a foncé à pleine vitesse sur l’entrée du night-club, alors que des clients s’apprêtaient à quitter les lieux. L’impact a été d’une rare brutalité, fauchant les victimes et provoquant d’importants dégâts sur une vingtaine de véhicules, ainsi que sur les équipements de l’hôtel.

Transportées en urgence au Centre hospitalier universitaire Hassan II de Fès, les victimes blessées y ont reçu les premiers soins. Le conducteur, lui-même blessé, a été arrêté. Sur réquisition du parquet compétent, les services de la gendarmerie royale se sont immédiatement déployés sur les lieux pour ouvrir une enquête approfondie sur les circonstances de ce drame. Le suspect a été placé en garde à vue sous le contrôle de l’autorité judiciaire, dès sa sortie des soins.

Cet événement tragique relance le débat sur la sécurité et la régulation des établissements de nuit en périphérie de Fès, note Al Akhbar. Selon certaines sources, ces discothèques, souvent situées hors du périmètre urbain, échapperaient à une surveillance rigoureuse. Elles sont caractérisées par une forte affluence, au-delà des horaires légaux de fermeture, et sont un lieu de prolifération de trafics de stupéfiants, contrairement aux établissements situés en ville, soumis à un contrôle plus strict des services compétents.