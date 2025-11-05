Ce que l’on sait sur le carambolage sur l’autoroute Rabat-Casablanca

Un carambolage a eu lieu hier, mardi 4 novembre à 17h 27min, au niveau du point kilométrique PK55 de l’autoroute Rabat-Casablanca, juste après l’échangeur Mohammedia Centre dans le sens vers Casablanca, à environ 2 kilomètres avant l’échangeur de Mohammedia Ouest, fait savoir la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) dans un communiqué.

L’accident a impliqué sept véhicules légers et un poids lourd, provoquant un important ralentissement du trafic. Dès la détection de l’incident par le système de supervision d’ADM, l’ensemble des services compétents ont été alertés, à savoir la Gendarmerie royale, la Protection civile, les autorités locales et les services de dépannage. Les équipes sont rapidement intervenues pour sécuriser la zone, gérer la circulation et évacuer les victimes.

Lire aussi : Carambolage sur l’autoroute Casablanca-El Jadida: plus de vingt véhicules impliqués et plusieurs blessés

ADM précise que des arrêts momentanés de la circulation ont été nécessaires afin de permettre les opérations de dégagement des véhicules accidentés, mobilisant des moyens spécifiques. Le bilan provisoire communiqué par les autorités fait état d’un mort, d’un blessé grave et de trois blessés légers. Le trafic a commencé à revenir à la normale vers 21h03, après plusieurs heures de perturbation.

Des accrochages secondaires ont été enregistrés dans le sens opposé, Casablanca-Rabat, à hauteur du même point, aggravant la congestion. Les équipes d’ADM ont poursuivi leurs efforts pour éviter tout suraccident et rétablir la fluidité du trafic.