Carambolage sur l’autoroute Casablanca-El Jadida: plus de vingt véhicules impliqués et plusieurs blessés

Un accident de la route d’une ampleur exceptionnelle s’est produit ce matin, aux alentours de 9h40, sur l’autoroute reliant Casablanca à El Jadida, en direction de Safi, au niveau du douar Sbitate à proximité de la gare de péage à l’entrée de la ville d’El Jadida.

Des séquences vidéo filmées sur place témoignent de l’ampleur des dégâts matériels, avec environ 20 véhicules- camions et voitures confondus- gravement endommagés ou complètement réduits à l’état d’épaves. Tandis que le bilan définitif des morts et des blessés n’est pas encore confirmé.

Cette collision en chaine a entraîné la fermeture complète de la route entre Azemmour et la zone industrielle, provoquant un embouteillage monstre et l’arrêt total du trafic sur ce tronçon.

Selon les premières informations, la cause principale de ce drame serait l’extrême densité du brouillard matinal, qui aurait drastiquement réduit la visibilité et conduit à ce drame.

La Gendarmerie royale et la Protection civile ont été dépêchées en urgence sur les lieux. Leurs équipes travaillent actuellement à sécuriser la zone, dégager les voies pour rétablir la circulation et à transporter les blessés vers le centre hospitalier provincial d’El Jadida pour y recevoir les soins nécessaires.