Carambolage sur l’autoroute Casablanca-El Jadida: plus de vingt véhicules impliqués et plusieurs blessés

Des images du carambolage sur l'autoroute Casablanca-El Jadida, le 31 octobre 2025.

Par Ryme Bousfiha
Le 31/10/2025 à 12h02

VidéoUn grave carambolage a eu lieu ce matin, aux alentours de 9h40, sur l’autoroute Casa-El Jadida. Plusieurs blessés sont à déplorer.

Un accident de la route d’une ampleur exceptionnelle s’est produit ce matin, aux alentours de 9h40, sur l’autoroute reliant Casablanca à El Jadida, en direction de Safi, au niveau du douar Sbitate à proximité de la gare de péage à l’entrée de la ville d’El Jadida.

Des séquences vidéo filmées sur place témoignent de l’ampleur des dégâts matériels, avec environ 20 véhicules- camions et voitures confondus- gravement endommagés ou complètement réduits à l’état d’épaves. Tandis que le bilan définitif des morts et des blessés n’est pas encore confirmé.

Cette collision en chaine a entraîné la fermeture complète de la route entre Azemmour et la zone industrielle, provoquant un embouteillage monstre et l’arrêt total du trafic sur ce tronçon.

شهد الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والجديدة ،صباح اليوم الجمعة، حادثة سير مروعة بين عدد كبير من الشاحنات والسيارات مما أدى إلى توقف حركة السير وتعطل حركة المرور بشكل كامل في الاتجاهين.
Un grave carambolage a eu lieu ce matin 31 octobre sur l’autoroute Casa-El Jadida causant plusieurs blessés.

Selon les premières informations, la cause principale de ce drame serait l’extrême densité du brouillard matinal, qui aurait drastiquement réduit la visibilité et conduit à ce drame.

La Gendarmerie royale et la Protection civile ont été dépêchées en urgence sur les lieux. Leurs équipes travaillent actuellement à sécuriser la zone, dégager les voies pour rétablir la circulation et à transporter les blessés vers le centre hospitalier provincial d’El Jadida pour y recevoir les soins nécessaires.

Société

Politique

Société

Société

