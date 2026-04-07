Casablanca prépare sa mobilité pour 2030

Casa Transport a lancé un appel d’offres international pour la mise à jour du Plan de déplacements urbains (PDU) dans le cadre d’une étude stratégique de huit mois visant à élaborer une vision intégrée pour 2030. Cette initiative intervient à un moment charnière pour la ville, notamment la perspective de la Coupe du Monde 2030, indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia de ce mercredi 8 avril. Casablanca doit désormais adapter son réseau de transport pour accompagner des projets colossaux, en particulier le Grand Stade Hassan II à Ben Slimane, d’une capacité de 115.000 places, nécessitant des liaisons multimodales inédites, ainsi que le projet du Réseau express régional (RER) et l’extension de l’aéroport Mohammed V pour en faire un hub international doté d’un service de type TGV.

L’étude se déploie en sept missions techniques précises, reposant sur les résultats du recensement de 2024 et sur des données informatiques permettant de créer un modèle de simulation numérique (PTV Visum) couvrant l’ensemble des zones de l’urbanisation nouvelle à Mediouna et Nouaceur, précise Al Ahdath Al Maghribia. Le plan s’appuie sur la création de scénarios pour de nouvelles lignes de transport en commun dans des corridors dédiés (TCSP), qui fonctionneront comme de véritables artères alimentées par le réseau ferroviaire RER. Deux lignes ont été identifiées comme prioritaires pour une étude technique approfondie.

La dimension pratique n’a pas été oubliée: une réorganisation complète de la voirie et des points noirs de circulation est prévue, tout comme une restructuration du réseau de bus pour assurer son intégration avec le tramway et le Busway. Parallèlement, des parcs relais seront installés aux entrées de la ville pour inciter les citoyens à laisser leur véhicule et à utiliser les transports en commun. Un travail minutieux sera mené sur les systèmes de billetterie unifiée et l’utilisation d’énergies propres, telles que l’hydrogène et l’électricité, pour les bus du futur, a-t-on pu lire.

Casa Transport place également la gestion des flux de spectateurs vers les stades au centre de ses préoccupations, en élaborant des modèles précis de déplacements des supporters et des plans d’urgence pour les grands événements. L’objectif dépasse le simple succès de la Coupe du Monde, a-t-on encore pu lire. Il s’agit de laisser un héritage durable en infrastructures de transport qui améliorent la mobilité quotidienne des Casablancais. Le projet bénéficie du soutien technique de l’Agence française de développement (AFD), renforçant sa dimension stratégique.

Avec cette initiative, Casablanca jette les bases de sa transformation en ville capable d’accueillir des millions de visiteurs tout en garantissant la fluidité des déplacements dans une région qui représente le principal centre démographique et économique du pays. Parallèlement, Casa Transport a engagé des démarches concrètes pour une étude complète évaluant les impacts environnementaux et sociaux des troisième et quatrième lignes de tramway, opérationnelles depuis environ un an et demi. Des appels d’offres ouverts, pour un budget estimatif d’environ deux millions de dirhams, visent à mesurer l’effet de ces infrastructures sur les espaces verts et les habitants. L’ouverture des plis se fera lors d’une séance publique au siège de la société, pour une durée de réalisation d’un mois et demi. Le bureau d’études retenu devra produire un rapport détaillé comprenant des conclusions et des recommandations pratiques.

L’étude se concentrera notamment sur l’efficacité énergétique et sur le niveau de satisfaction des utilisateurs du tramway, recueilli via des enquêtes de terrain et l’analyse des données d’utilisation quotidienne des lignes T3 et T4. Dans le cadre de ces projets, un système spécifique de feux tricolores pour les lignes T3 et T4 est prévu, avec un budget estimatif de 50 millions de dirhams, en plus de travaux d’éclairage public pour les lignes de bus rapides L5 et L6, pour un coût similaire. La modernisation de la flotte de transports publics est également au programme, avec l’acquisition d’une nouvelle génération de bus prévue pour 2027 et le renforcement du service Busway, ainsi que l’extension du réseau de tramway. Le projet de train régional rapide constitue un projet central, représentant un levier structurant pour améliorer l’offre et réduire la pression sur les routes. Ce train reliera Ben Slimane à Nouaceur en desservant plusieurs communes et devrait entrer en service d’ici 2029. Il s’agira du premier modèle de ce type au Maroc.