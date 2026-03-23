Transports funéraires à Casablanca: un nouveau cahier des charges pour préserver la dignité des défunts et encadrer les tarifs

Le véhicule funéraire s'est dirigé vers la scène du crime dans la soirée du lundi pour transporter les enfants à la morgue

Le Conseil de la ville de Casablanca s’apprête à adopter, lors d’une prochaine session extraordinaire, un nouveau cahier des charges encadrant la gestion du service de transport funéraire dans la capitale économique. Ce projet instaure une réglementation stricte des prix, assortie de conditions sanitaires et techniques rigoureuses, afin d’assurer la dignité des défunts et de prémunir les familles contre toute forme d’exploitation financière.

Le texte prévoit ainsi une tarification de 500 dirhams pour le transport de la dépouille à l’intérieur du périmètre urbain, qu’il s’agisse du domicile ou de l’établissement hospitalier jusqu’au cimetière. Ce montant est porté à 700 ou 800 dirhams lorsque le trajet inclut un arrêt à la mosquée ou que le parcours comporte plusieurs étapes, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 24 mars.

Pour les transferts hors du périmètre urbain, la commune a opté pour un système de tarification kilométrique: le prix est fixé à 9 dirhams par kilomètre pour les distances inférieures à 100 km, à 8 dirhams pour les trajets compris entre 100 et 200 km, et à 7 dirhams au-delà de 200 km. S’agissant des fournitures funéraires, le cahier des charges établit le prix du cercueil en bois à 800 dirhams pour un adulte et à 400 dirhams pour un enfant, tandis que le linceul et les aromates sont plafonnés à 300 dirhams.

Les entreprises agréées devront doter leur service de transport mortuaire d’une flotte composée d’au moins quatre véhicules, dont l’âge n’excède pas cinq ans. Ces véhicules, en parfait état mécanique, devront être de couleur blanche, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, et arborer en vert les mentions «Il n’y a de divinité qu’Allah, et Mohammed est le messager d’Allah» ainsi que «Transport de morts musulmans».

Le projet précise qu’en cas de manquement aux dispositions et conditions édictées, les services compétents de la commune adresseront un avertissement à l’entreprise concernée, l’invitant «à se mettre en conformité, sous peine de résiliation du contrat de gestion déléguée», écrit Al Ahdath Al Maghribia. Afin de garantir le respect de ces mesures, le texte prévoit des procédures coercitives et des conditions sélectives, assorties d’amendes: 2.000 dirhams en cas de non-respect de la tarification, et 1.000 dirhams en cas de défaut d’affichage des prix dans les véhicules et dans les locaux des entreprises.