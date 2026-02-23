De nouvelles mesures pour encadrer le transport funéraire

Un arrêté ministériel, signé conjointement par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, et le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui, qui a été publié au Bulletin officiel (BO) N° 7482, restructure et réorganise toutes les opérations d’inhumation, de transport et d’exhumation des dépouilles.

De nouvelles mesures touchent la forme et le fonds, en plus des normes sanitaires et sécuritaires qui devraient être strictement respectées, résume le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce mardi 24 février.

L’arrêté ministériel, explique le quotidien, exige désormais une visite technique adaptée aux véhicules exploités dans le transport funéraire, des installations techniques et sanitaires et une formation du personnel axée sur le savoir-faire, le respect de la dignité des défunts et le comportement professionnel requis en pareilles situations. Le nouveau texte impose également au conducteur du véhicule funéraire «de se soumettre à un contrôle médical périodique», précise le quotidien.

De même, ajoute Al Ahdath Al Maghribia, le véhicule funéraire devrait être doté d’un compartiment, dont la longueur ne doit pas être inférieure à deux mètres et à 70 centimètres de largeur, sans aucune indication ayant une dimension religieuse ou autre, hormis la mention «transport des morts», avec l’indication de son propriétaire (personne physique ou morale, commune ou administration publique).

Le véhicule, qui doit être désinfecté et stérilisé après chaque transport, devra être doté d’un gyrophare, d’un système de signalisation lumineuse et d’un avertisseur sonore, précisent les sources du quotidien.

Ces nouvelles conditions exigent aussi l’équipement d’un système de réfrigération permettant de maintenir une température appropriée pendant toute la durée du transport, ainsi que des vitres teintées non ouvrables.

Le texte signé par les deux ministères met ainsi un terme à l’anarchie qui caractérisait cette activité, la réorganise et la restructure selon des normes sanitaires et des mesures organisationnelles plus rigoureuses.