Casablanca: l’institut Tahar Sebti s’engage pour l’inclusion des enfants en situation de handicap

Fondé sur les concepts de citoyenneté, d’intégration et d’innovation, l’Institut Tahar Sebti (ITS) se concentre sur la sensibilisation aux besoins des enfants en situation de handicap, en renforçant les compétences des professionnels du centre médical, des enseignants et des parents. De plus, l’établissement offre un soutien psycho-éducatif à travers des ateliers thérapeutiques visant à développer les interactions sociales des enfants, tels que le jardinage, l’exploration de la nature, la cuisine, des séances spéciales d’éducation physique ou encore des ateliers artistiques.

«Ici, les enfants en situation de handicap sont perçus comme parfaitement égaux aux autres et sont intégrés dans les classes avec leurs camarades», insiste Souad Ettaoussi, directrice de l’ITS. L’institut prévoit toutefois un centre d’accompagnement médical, psychologique et social, où des spécialistes sont à disposition pour répondre aux besoins spécifiques de ces enfants et les accompagner dans le suivi de leur scolarité. La directrice déclare également: «Il est du rôle des adultes de mettre à disposition de ces enfants des approches créatives et innovantes pour les aider à progresser dans leur vie»

Lire aussi : Vidéo. Enfants en situation de handicap: le Centre Mohammed VI met son expertise au service des écoles

Fatima Zahra Mekouar, responsable du centre médical et psychosocial explique que le travail doit être réalisé en collaboration avec les parents. Pour ce faire, les professionnels de l’IST veillent à sensibiliser ces derniers à la condition spécifique de leurs enfants. «Nous tenons à les avertir sur des troubles tels que la dyslexie ou la dyspraxie, tout en les rassurant sur le fait que nos orthophonistes sont toujours présents pour assurer le suivi de leur enfant», ajoute-t-elle.