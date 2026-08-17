Casablanca: le «Bazar solidaire» offre une vitrine XXL aux richesses du terroir marocain

Vue sur un stand du «Bazar solidaire» à Casablanca, présentant une sélection de produits du terroir marocain. (S.Bouchrit/Le360)

À Casablanca, la place Maréchal accueille jusqu’au 20 août la sixième édition du «Bazar solidaire», un rendez-vous dédié à la valorisation des produits du terroir et de l’artisanat marocain. Organisé par le Centre Mohammed VI de soutien à la microfinance solidaire, l’événement réunit 360 exposants représentant les différentes régions du Royaume.

Répartis sur trois périodes successives, les exposants investissent cet espace au cœur de la capitale économique pour faire connaître leurs produits et aller directement à la rencontre des consommateurs.

Parmi les exposants figure une coopérative de la région de la Chaouia, spécialisée dans la valorisation des produits agricoles. «Notre coopérative travaille sur la valorisation de tous les produits agricoles, à commencer par les céréales. Nous sommes dans une région connue pour son activité agricole», explique sa représentante.

Pour cette exposante, la participation à ce type de manifestations permet également de toucher une clientèle plus large. «On participe aux événements organisés par le Centre Mohammed VI de soutien à la microfinance solidaire partout où il est présent. À l’échelle nationale, cela nous permet d’élargir notre clientèle et de mieux faire connaître notre coopérative», souligne-t-elle.

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Du côté des visiteurs, la diversité de l’offre est particulièrement appréciée. «On trouve de nombreux projets venus de tout le Maroc. Il y a une grande diversité de produits: créations artisanales, cosmétiques, tapis, vêtements, accessoires, mais aussi produits alimentaires et pâtisseries», relève une visiteuse.

Pour cette dernière, l’emplacement du bazar constitue également un atout. «L’exposition se tient dans un lieu très bien desservi par les transports en commun. Il y a le tramway, le bus… C’est un emplacement stratégique», souligne-t-elle.

Venu d’Agadir, un autre exposant mise sur les produits emblématiques de son terroir, en particulier l’huile d’argan et l’amlou. «Notre région est réputée pour ces produits. La participation à ce type de manifestations, organisées dans plusieurs villes du Royaume, nous permet de les faire découvrir à un public plus large et de valoriser notre savoir-faire», explique-t-il.

Au-delà de la visibilité, ces rendez-vous constituent surtout un débouché commercial pour les coopératives, qui peuvent y écouler directement leur production et prospecter de nouveaux clients. «Ces salons nous offrent un véritable espace de commercialisation. À Casablanca, nous pouvons présenter toute notre gamme: huile d’argan alimentaire, produits cosmétiques à base d’argan, amlou aux amandes et à l’huile d’argan, ainsi que d’autres produits du terroir», conclut l’exposant.