Casablanca: des cours de soutien intensifs pour aider les lycéens à réussir le baccalauréat

Pour accompagner concrètement et psychologiquement les élèves de terminale dans leur préparation pour le baccalauréat, le corps professoral de certains lycées à Casablanca organise des cours de soutien particuliers après les heures de cours.

«Ces séances de révision et de soutien offertes dans les lycées pour permettre aux élèves de bien se préparer aux examens sont d’une grande importance, car elles sont l’occasion de remédier de plus près aux lacunes de chacun des élèves dans plusieurs matières», déclare Hassan El Ismaili, directeur régional au sein du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, de Sidi Bernoussi.

De son côté, Abdellah Fadoul, professeur de langue arabe au lycée Othman Ibn Affan à Casablanca, ajoute que «les cours de soutien scolaire et psychologique visent à améliorer le niveau éducatif des élèves et à leur fournir le soutien nécessaire pour obtenir de bons résultats».

Lire aussi : Éducation nationale: voici les dates des examens du baccalauréat et de la fin de l’année scolaire

«La méthode de soutien pendant cette période consiste principalement à réexpliquer le concentré et le résumé des leçons et sur la réponse à toutes les questions en suspens des élèves concernant les cours», explique-t-il.

Il est à noter que les épreuves de la session ordinaire du baccalauréat se dérouleront les 10, 11, 12 et 13 juin 2024 pour toutes les filières. Quant à la session de rattrapage, celle-ci est prévue pour les 10, 11, 12 et 13 juillet 2024.