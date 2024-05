Examens certifiants à Laâyoune: financés par l’État, des cours de soutien gratuits pour les lycéens

Bonne nouvelle pour les lycéens de Laâyoune. Le Centre régional d’innovation et d’expérimentation pédagogique (CRIEP) soutenu par l’initiative pour le développement humain offre des cours de soutien gratuits pour les élèves qui s’apprêtent à passer les examens de certification, pour le baccalauréat et la troisième année préparatoire.

Les cours s’appuient sur des méthodes pédagogiques modernes. Ce qui permet aux bénéficiaires d’interagir de manière plus efficace et de retenir les leçons à la fois théoriques et classiques qui leur sont prodiguées.

«Je participe pour la deuxième année consécutive à ces cours de soutien, et je suis très heureux. Grâce à nos enseignants, nous avons pu obtenir de très bonnes notes aux épreuves de l’examen régional et nous espérons que ce soit la même chose également pour l’épreuve de l’examen national», témoigne le lycéen Hamada El Moussaoui pour Le360 avant de poursuivre: «Nous venons d’achever la première session et nous allons entamer la deuxième session très prochainement.»

Sara Nejjari, une lycéenne qui prend également part à ces cours, loue cette initiative: «Les enfants de familles au revenu modeste peuvent venir ici bénéficier des leçons de cours particuliers gratuitement, et c’est vraiment une très belle initiative. En général, les cours supplémentaires dans des centres dédiés sont excessivement cher. Ici, on nous les offre, c’est vraiment impressionnant. Cela ne peut que nous encourager à bien étudier pour qu’un jour on puisse servir notre pays.»

L’enseignant de français, Aziz Bouchna, explique que l’objectif principal de ces cours particuliers c’est d’aider les lycéens candidats aux examens certifiants à obtenir de très bonnes notes au baccalauréat. «Tous les moyens ont été mis en place pour réussir cette mission», a-t-il affirmé.