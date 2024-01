Prolongation de l’année scolaire, examen du baccalauréat décalé... Des changements au menu de l’éducation nationale

Lors d'une précédente réunion entre le ministre de l’Éducation nationale, Chakib Benmoussa, et les syndicats les plus représentatifs du secteur de l'enseignement. MAP

Dans un communiqué, le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports précise que ce plan porte notamment sur la prolongation de l’année scolaire d’une semaine pour les trois cycles, tout en offrant aux élèves des niveaux certifiants pour l’achèvement des programmes dans des conditions pédagogiques et didactiques appropriées.

L’accent sera mis dans le programme scolaire sur les connaissances de base du niveau scolaire actuel et dont l’acquisition est nécessaire pour le niveau scolaire suivant, ajoute la même source.

Ce plan prévoit aussi le renforcement des mécanismes de soutien pédagogique afin d’aider les élèves à consolider leurs acquis, la flexibilité dans la programmation des examens certifiants, le report d’une semaine des examens normalisés nationaux, régionaux et provinciaux, tout en garantissant le début, le 10 juin 2024, de l’examen national unifié du baccalauréat, au lieu du 03 juin 2024.

Lire aussi : Éducation nationale: Chakib Benmoussa et les syndicats entament la rédaction du décret portant sur le nouveau statut des enseignants

Pour la réussite de ces mesures, le ministère a indiqué qu’il sera procédé au renforcement de la coordination avec l’ensemble des acteurs et partenaires, à l’adaptation des systèmes de gestion informatisée des examens, à la prise en compte des spécificités territoriales de chaque établissement d’enseignement, outre l’adoption des mesures administratives, pédagogiques et financières nécessaires, aux niveaux régional, provincial et local, dont les plans locaux détaillés de mise en œuvre.

Le ministère tend, à travers ces données, à rassurer les familles et à les assurer de la prise de l’ensemble des mesures et procédures garantissant le droit des élèves à un enseignement de qualité, en mettant à leur disposition les connaissances de base, en leur permettant de passer les examens certifiants dans les meilleures conditions, et en veillant au respect du principe d’égalité des chances pour tous.

Appelant à la fédération des efforts de tous pour la réussite de ce plan pédagogique d’adaptation de l’organisation de l’année scolaire 2023-2024, le ministère a indiqué que, pour plus d’informations, la circulaire ministérielle N° 001-24 en date du 02 janvier 2024 relative à l’adaptation de l’organisation du temps scolaire, est disponible sur son portail officiel: www.men.gov.ma et sur ses pages sur les réseaux sociaux.