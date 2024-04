Éducation nationale: voici les dates des examens du baccalauréat et de la fin de l’année scolaire

Les dates des examens de la fin de l’année scolaire 2023-2024 vont connaître un léger décalage de quelques jours. Selon une circulaire du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, l’examen national unifié du baccalauréat, toutes blanches confondues, aura lieu du 10 au 13 juin, alors que la session de rattrapage est programmée du 9 au 11 juillet.

Les candidats libres pour le baccalauréat devront quant à eux passer les épreuves des examens régionaux unifiés les 5 et 6 juin, et tenter de nouveau leur chance, pour les ajournés, lors de la session de rattrapage dont la date est fixée au 3 et 4 juillet.

Les élèves de la première année du baccalauréat sont appelés dans les salles des examens les 5 et 6 juin, alors que la session de rattrapage est prévue pour les 3 et 4 juillet.

Pour les élèves de la dernière année de l’enseignement collégial, les examens régionaux unifiés se tiendront à partir du 1er juillet. À la même date débuteront également les examens provinciaux unifiés pour l’obtention du certificat des études primaires (CEP).