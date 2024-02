Éducation: Chakib Benmoussa informe le Conseil supérieur de l’éducation du nouveau statut personnel des enseignants

Habib El Malki, président du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, et Loubna Tricha, directrice générale de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, ont signé une convention de partenariat entre leurs institutions, le 28 février 2024 à Rabat.

Outre Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, la rencontre a vu la participation de ses collègues de l’Enseignement supérieur, Abdellatif Miraoui, de l’Emploi, Younès Sekkouri, et des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Taoufiq, ainsi que la directrice générale de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), Loubna Tricha.

Dans une déclaration à la presse, Chakib Benmoussa a affirmé avoir informé le conseil de «tous les chantiers et surtout les perspectives de leur mise en œuvre en vue d’assurer la qualité de l’enseignement», rappelant qu’il existe «une loi-cadre qui constitue une référence commune ainsi qu’une feuille de route qui trace les objectifs essentiels des chantiers».

Le ministre a par ailleurs souligné les efforts de son département pour «rehausser le niveau de l’enseignement et augmenter l’attrait des élèves pour le savoir et la connaissance à travers notamment des activités parallèles, dont le sport».

Lire aussi : Éducation nationale: comment Chakib Benmoussa entend rattraper le temps scolaire perdu

De son côté, Loubna Tricha, a signé ce jour une convention de partenariat avec le Conseil supérieur de l’éducation. «L’accord est d’une importance stratégique pour renforcer le rôle et les actions du Conseil et pour contribuer à l’amélioration du système national de l’éducation et de la formation», a précisé la directrice générale de l’OFPPT.

«La convention offre l’opportunité au partenaire (le Conseil) de bénéficier du savoir-faire de l’Office en lui fournissant les expertises primordiales. Il est prévu à travers cet accord la mise en place de programmes de formation continue intéressant les secteurs de l’éducation et de la formation professionnelle», a-t-elle ajouté.