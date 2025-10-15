Société

Casablanca: comment la clinique Elage réinvente la médecine familiale au Maroc

VidéoFraichement inaugurée à Casablanca, la clinique Elage, dirigée par Dr Sofia Alj Othmani, s’impose comme un modèle de médecine pluridisciplinaire centrée sur l’humain. Dotée d’un plateau technique de dernière génération et d’un service d’urgence ouvert 24h/24, cette clinique se veut un lieu où la santé de toute la famille- du nouveau-né au senior- est prise en charge sous un même toit. Alliant excellence médicale, innovation et bienveillance, Elage ambitionne de devenir la référence de confiance des familles marocaines, où la technologie est au service de la vie, avec science, cœur et responsabilité.

Par Contenu de marque
Le 15/10/2025 à 15h54
#Santé#Clinique#Elage#médecins#Technologie#famille#Casablanca

