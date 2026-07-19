Société

Casablanca: cinq pumas à découvrir dès lundi au Parc zoologique d’Aïn Sebaâ

Le zoo de Aïn Sebaâ à Casablanca accueille cinq pumas du continent américain.

Dès ce lundi 20 juillet, le Parc zoologique d’Aïn Sebaâ invite les visiteurs à découvrir cinq pumas, une nouveauté rare qui devrait séduire petits et grands amateurs d’animaux sauvages.

Par La Rédaction
Le 19/07/2026 à 10h40

En provenance de Dream Village, ces cinq félins - deux mâles et trois femelles - viennent enrichir la collection du parc et marquer une étape importante dans son développement. Aussi appelé «lion des montagnes» ou «cougar», le puma (Puma concolor) figure parmi les plus grands prédateurs du continent américain. Discret, puissant et d’une étonnante capacité d’adaptation, il évolue aussi bien dans les forêts tropicales que dans les zones montagneuses ou désertiques.

Au-delà de la curiosité qu’ils suscitent, ces félins racontent aussi une réalité plus fragile, puisque dans leur habitat naturel, plusieurs populations de pumas sont aujourd’hui menacées par la destruction des écosystèmes, les conflits avec les activités humaines et la fragmentation des territoires.

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Le Parc zoologique d’Aïn Sebaâ entend faire de cette arrivée une opportunité pédagogique. Les visiteurs pourront, à travers des supports explicatifs et des animations, mieux comprendre les enjeux liés à la préservation des grands carnivores et l’importance de protéger les équilibres naturels.

Le zoo de Aïn Sebaâ à Casablanca a récemment accueilli cinq pumas du continent américain.

Installés dans des espaces spécialement aménagés pour répondre à leurs besoins biologiques et comportementaux, les cinq pumas bénéficieront d’un suivi quotidien assuré par les équipes du zoo.

Le temps d’une semaine, dès lundi, le Parc zoologique d’Aïn Sebaâ invite le public à venir observer ces majestueux félins de près. Une occasion rare de croiser le regard du «roi discret» des Amériques, sans quitter Casablanca.

Par La Rédaction
Le 19/07/2026 à 10h40
#Zoo de Aïn Sebaâ#Casablanca#Faune sauvage#Maroc

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