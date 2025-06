Casablanca: Aïcha Naciri a pris ses fonctions de procureure générale du Roi près la Cour d’appel de commerce

La cérémonie d’installation de Aïcha Naciri, nouvelle procureure générale du Roi près la Cour d’appel de commerce de Casablanca, s’est déroulée en présence du président-délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, premier président de la Cour de cassation, Mohamed Abdennabaoui, du président du Ministère public, procureur général du Roi près la Cour de cassation, Hicham Balaoui, du secrétaire général du ministère de la Justice, Abderrahim Miad, du wali de la région Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, de personnalités civiles et militaires, ainsi que des représentants des autorités locales.

Dans une allocution de circonstance, Aïcha Naciri a exprimé sa fierté pour la confiance royale placée en elle suite à sa nomination à ce poste, affirmant sa détermination à travailler main dans la main avec les autres composantes de la justice pour pour servir les intérêts des justiciables.

Lire aussi : La juge Aïcha Naciri: «Le travail sur le terrain va me manquer»

Avant sa nomination à ce nouveau poste, Aïcha Naciri officiait en tant que juge à la Cour de cassation. Elle a été l’une des premières femmes à avoir accédé à des postes à haute responsabilité au sein du ministère de la Justice. Elle a longtemps exercé dans le civil, puis au tribunal de commerce en tant que présidente de chambre d’appel, avant sa nomination, en 2011, en tant que procureure du Roi auprès du tribunal civil de première instance de Casablanca.

Ancienne membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Aïcha Naciri est connue aussi pour avoir fondé et présidé l’Association marocaine des femmes Juges. Militante et femme engagée pour les droits, elle incarne l’excellence et le dévouement dans la magistrature, ce qui lui a valu une décoration par le Roi du wissam alaouite de l’Ordre de Chevalier lors de l’ouverture de la nouvelle année judiciaire 2025.