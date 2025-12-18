CAN 2025: le centre de coopération policière africaine inauguré à Salé

Le Centre de coopération policière africaine a été inauguré, ce jeudi 18 décembre à Salé.

Dans le cadre des préparatifs en cours pour l’accueil par le Maroc de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, il a été procédé, jeudi à Salé, à l’inauguration du Centre de coopération policière africaine. Premier en son genre sur le continent africain, il sera chargé du pilotage, de la coordination et de l’échange d’informations relatives à la sécurisation des grands événements sportifs.

La mise en place de ce centre est le résultat d’une étroite coopération entre le ministère de l’Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, la Direction générale de la sûreté nationale, le Commandement de la Gendarmerie royale et la Fédération royale marocaine de football. Cette initiative s’inscrit également dans un cadre de coopération internationale avec l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), dans le cadre du projet «Stadia» consacré à la sécurité des événements sportifs.

Cette nouvelle structure regroupe des représentants des services de sécurité nationaux, ainsi que des officiers de liaison représentant les services de sécurité des 23 pays qualifiés pour la CAN 2025.

Il comprend également des équipes mobiles d’observateurs, appelés «spotters», chargés d’accompagner les supporters de leurs sélections respectives en coordination avec les autorités marocaines, aussi bien dans les stades que dans les villes hôtes.

Des représentants de la Confédération africaine de football (CAF) et de la Fédération internationale de football association (FIFA) participent également aux travaux du centre, en plus de représentants de l’Espagne et du Portugal, dans la perspective de l’organisation de la Coupe du Monde 2030.

Les missions du centre portent notamment sur l’échange en temps réel d’informations opérationnelles, l’évaluation des risques liés aux supporters, la coordination des mesures préventives et des interventions sur le terrain, ainsi que l’appui et le conseil aux forces de sécurité marocaines.

Cette entité joue également un rôle central en matière de vigilance numérique, en détectant les cybermenaces éventuelles notamment celles liées au terrorisme, à l’extrémisme et au piratage des données, en coordination avec l’unité de lutte contre la cybercriminalité d’Interpol, afin d’assurer une intervention rapide et efficace et garantir la protection des installations sportives et de toutes les infrastructures accueillant les supporters.

La création de ce centre intervient en application des hautes instructions royales prônant le renforcement de la coopération Sud-Sud et la consolidation des mécanismes de l’action sécuritaire commune avec les pays africains frères.