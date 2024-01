CAN 2023: les bons débuts des Lions de l’Atlas vus par la presse nationale

Commençons par le quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghribia du vendredi 19 janvier, le seul à avoir consacré toutes ses pages sportives (quatre au total) non pas à l’éloge de la convaincante prestation des Lions de l’Atlas lors de leurs débuts en CAN 2023, mais aux croustillants à-côtés de ce match. On l’aura compris, il s’agit en premier lieu du rétropédalage d’Adel Amrouche, l’entraîneur algérien des Taifa Stars de Tanzanie, qui a reconnu, en conférence de presse d’après-match que les Marocains «n’ont pas volé leur victoire».

Cela après avoir dévoilé qu’il fut un grand supporter des Lions de l’Atlas lors du Mondial qatari, où il a estimé qu’il ont parfaitement bien représenté le continent africain. Le régime algérien, sachant que le Maroc est un grand favori pour remporter la CAN 2023, a poussé son compatriote à l’erreur, en lui faisant dire que le Maroc a fait main basse sur la Confédération africaine de football (CAF), et que cette dernière va favoriser les Lions de l’Atlas.

D’ailleurs, Al Ahdath a consacré un titre sarcastique à ces divagations algériennes en titrant: «Les Marocains maîtrisent la CAN». Cela pour dire que le Maroc est le seul pays à avoir mis à la disposition de la CAF et de la Côte d’Ivoire un avion médicalisé en vue de l’évacuation rapide, si nécessaire, de joueurs gravement blessés. Le Maroc est aussi le seul pays dont des ingénieurs, techniciens et ouvriers ont constitué 75% de la main d’œuvre qui a veillé à la réfection de 6 stades ivoiriens où se joue la CAN. Ils sont actuellement présents en force pour l’entretien des pelouses de ces stades ainsi que leur éclairage… Des choses dont il est interdit de parler en Algérie.

Revenant aux prochains matchs des Lions de l’Atlas, et sur la foi des déclarations de Regragui qui affirme que ses poulains «veulent la coupe», Al Ahdath estime que si du point de vue de la récupération physique, le staff médical des Lions de l’Atlas dispose de technologies de pointe pour remettre rapidement en forme les joueurs victimes de pépins physiques, il n’en reste pas moins que l’acclimatation à la forte humidité qui prévaut en Côte d’Ivoire reste un défi à relever. La «niya», force de frappe des Lions de l’Atlas, doit donc être soutenue par la «riya» (poumon).

Pour sa part, le quotidien Al Akhbar estime que les rugissements des Lions de l’Atlas au Stade Laurent Pokou, mercredi dernier, ont sonné comme un avertissement pour les autres équipes de la CAN 2023. Tout le monde s’accorde à dire, selon ce média, que le groupe de Regragui a retrouvé la tactique qui lui avait permis de briller au Mondial. C’est le coach des Léopards de la RD Congo, Sébastien Desabre, qui a le premier mis en garde ses poulains en leur reprochant d’avoir fait match nul contre la Zambie, car dans le groupe du Maroc, il ne reste qu’une seule place à prendre pour passer au tour suivant.

Enfin, le quotidien Assabah, qui a consacré quatre pages sportives sur cinq à la victoire du Maroc, a rapporté l’écho positif que ce succès des Lions de l’Atlas a eu sur le plan mondial en faisant le tour de grands journaux sportifs comme L’équipe ou France Football, unanimes à saluer la prestation de la bande à Hakimi, qui a joué avec l’esprit du Mondial 2022.