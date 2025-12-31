Société

CAN: 118 personnes interpellées pour spéculation illégale sur les billets de matchs

Arrestation d'un suspect par la Sûreté nationale. (Photo d'illustration)

Une vaste opération de sécurité a permis d’interpeller 118 personnes pour revente illégale de billets de la Coupe d’Afrique des nations 2025.

Par La Rédaction
Le 31/12/2025 à 15h07

La lutte contre la spéculation autour des billets de la Coupe d’Afrique des nations s’intensifie. Les services de sécurité ont frappé fort dès la phase de groupes de la compétition. Résultat: pas moins de 118 personnes ont été interpellées.

Dans le détail, le système de veille sécuritaire numérique a permis de repérer des dizaines de publications sur les réseaux sociaux proposant à la vente, de manière illégale, des billets pour les matchs de la CAN à des prix supérieurs à leur valeur réelle. Les investigations techniques et les opérations de terrain ont permis d’identifier les suspects et de les interpeller dans plusieurs villes du Royaume.

Les faits reprochés aux personnes interpellées concernent la vente illégale de billets d’accès aux stades, la falsification et l’usage de faux concernant ces billets, l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, ainsi que des actes d’escroquerie visant les personnes souhaitant acquérir des billets sur le marché noir, en plus de la diffusion de fausses informations relatives à la CAN.

Parallèlement, des enquêtes judiciaires ont été ouvertes à l’encontre des personnes interpellées, sur instructions des parquets compétents. Certaines ont été placées en détention, tandis que d’autres ont été laissées en liberté provisoire, selon la nature et le degré de leur implication dans les actes criminels commis.

Les opérations de sécurité se poursuivent en étroite coordination entre les services de sécurité et les autorités locales compétentes, afin de lutter contre toutes les formes de spéculation liées aux billets des matchs de la CAN, que ce soit à travers la veille numérique ou les opérations de terrain visant à identifier et interpeller les personnes impliquées dans ces activités criminelles.

#DGSN#CAN 2025#vente de billets#fraude

