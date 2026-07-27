Bouznika: immersion dans les colonies de vacances où les enfants apprennent, créent et tissent des liens

Les participants aux colonies de vacances de Bouznika sur la plage. (A.Et-Tahiry/Le360)

À Bouznika, l’heure est aux colonies de vacances. Pendant plusieurs jours, des centaines d’enfants venus des différentes régions du Royaume prennent part à un programme mêlant activités culturelles, ateliers créatifs, loisirs et apprentissages, dans un cadre conçu pour favoriser leur épanouissement.

Parmi eux, un garçon de 12 ans, originaire de Dakhla, découvre une expérience qui l’a rapidement séduit. «J’aime tout dans ce camp, surtout les activités théâtrales», confie-t-il, dans une déclaration à Le360.

Pour une autre participante, il s’agit d’une première expérience. «C’est la première fois que je participe à cette colonie. Tout me plaît, surtout lorsque nous nous retrouvons tous dans la salle pour chanter ensemble, notamment l’hymne national. J’apprécie aussi le fait de me faire de nouveaux amis. Les encadrants nous traitent très bien», raconte-t-elle.

Un autre enfant partage le même enthousiasme. «C’est ma première participation. Nous faisons des ateliers, du dessin et nous allons aussi à la plage. Nous nous faisons de nouveaux amis. Cette colonie est une expérience importante», explique-t-il.

En plus des activités de loisirs, ces camps d’été offrent aussi aux enfants l’occasion de développer leur créativité, de renforcer leur esprit de groupe et de vivre une expérience collective loin de leur environnement habituel.

Le Centre national de colonies de vacances de Bouznika accueille actuellement près de 1.130 bénéficiaires dans le cadre de la deuxième session, indique son directeur, Aziz Droussi, notant que les enfants représentent différentes régions du Maroc et participent aux activités à travers huit associations.

Il indique que chaque espace du centre reçoit entre 135 et 145 enfants et que les associations organisent leurs propres activités dans le cadre d’un programme général préalablement validé par la direction du centre.

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Parallèlement aux animations habituelles, plusieurs partenaires institutionnels interviennent également, note le responsable. Il s’agit notamment de l’Agence du bassin hydraulique de la région, de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement et de l’Agence nationale de la sécurité routière, qui proposent des activités communes à l’ensemble des associations présentes.

Aziz Droussi souligne que ces colonies poursuivent avant tout une mission éducative: «Notre objectif est de former des enfants attachés aux valeurs de la citoyenneté et du patriotisme, qui constituent le principal pari de ces colonies de vacances».

Il ajoute que ces séjours visent à renforcer les capacités des enfants, à développer leurs compétences, à révéler leurs talents et à leur permettre d’acquérir de nouveaux savoirs et de nouvelles aptitudes, dans un environnement favorisant l’apprentissage autant que l’épanouissement.