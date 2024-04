Bni Ansar: saisie de plus de 116.000 comprimés psychotropes, deux individus arrêtés

Le mercredi 17 avril, les éléments de la Sûreté nationale, en collaboration avec les services des douanes du centre de Bni Ansar, à Nador, ont réussi à mettre en échec une tentative de trafic de 116.605 comprimés psychotropes, de type «Ecstasy» et «Rivotril», destinés à être écoulés au Maroc.

Les produits stupéfiants ont été découverts dans un véhicule particulier immatriculé à l’étranger, lors des opérations de contrôle et de fouille qu’il a subies dès son arrivée au centre de Bni Ansar. La cargaison était astucieusement dissimulée à l’intérieur de la banquette arrière de la voiture, indique une source sécuritaire, qui ajoute que le conducteur du véhicule et un individu l’accompagnant, tous deux Marocains, âgés respectivement de 22 et 32 ans, ont été interpellés.

Ils ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’identifier l’ensemble des complices dans cette affaire, ainsi que de déterminer les éventuelles ramifications nationales et internationales de cette activité criminelle, note la même source.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre des opérations sécuritaires continues que mènent les différents services sécuritaires nationaux pour lutter contre le trafic international de drogues et de psychotropes, ainsi que pour mettre en échec toutes les formes de crimes transfrontaliers, conclut la même source.