Berrechid: évacuation des habitants de deux immeubles sur le point de s’effondrer

À Berrechid, des familles continuent de vivre dans l’incertitude après l’évacuation forcée de deux immeubles de la résidence Assafa. Les autorités locales ont ordonné l’évacuation de 36 foyers résidant dans les bâtiments 2 et 8, invoquant un risque imminent d’effondrement. La situation de l’immeuble numéro 2 est particulièrement alarmante, avec des fissures apparentes et des infiltrations d’eau affectant les murs et les fondations, indique le quotidien Al Akhbar dans son édition de ce lundi 16 mars.

La décision d’évacuation a été prise à la suite d’un constat réalisé par une commission mixte qui a inspecté les lieux en deux phases, et confirmée par un rapport d’expertise d’un bureau géotechnique, daté du 31 décembre 2025. Le rapport indiquait clairement les dangers imminents que couraient les habitants. La commission régionale, réunie le 5 janvier 2026, a elle aussi validé la nécessité d’une évacuation immédiate, considérant que la sécurité des citoyens était gravement menacée par l’état des deux immeubles, a-t-on pu lire.

Depuis leur départ forcé, les habitants cherchent désespérément un refuge, frappant à toutes les portes pour obtenir aide et soutien. Cette crise a révélé une autre dimension, préoccupante: les irrégularités dans les permis de construction et la qualité de la réalisation des deux immeubles. Plusieurs questions se posent sur le respect des normes de sécurité et des standards de qualité lors de la construction, indique Al Akhbar.

Les familles évacuées, confrontées à l’absence de logement et à l’incertitude, sonnent l’alarme sur la situation sociale qui se détériore depuis plusieurs mois. Le cas de la résidence Assafa illustre non seulement le danger immédiat pour ses occupants, mais aussi des lacunes dans la supervision et le contrôle des constructions, ce qui soulève de plus larges inquiétudes à propos de la sécurité des habitants dans d’autres projets urbains.