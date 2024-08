Barid Al-Maghrib dévoile son nouveau timbre-poste à l’occasion de la Fête du Trône

La nouvelle émission de timbres éditée par Barid Al-Maghrib à l’occasion de la Fête du Trône, et présentée le 8 août 2024 à Rabat.

Le groupe Barid Al-Maghrib a dévoilé, le jeudi 8 août à Rabat, sa nouvelle émission de timbres, éditée à l’occasion de la Fête du Trône. Celle-ci est composée d’un timbre-poste spécial et d’un bloc-feuillet, utilisant un procédé innovant d’impression.

Cette émission spéciale met en avant certaines grandes réalisations qu’a connues le Maroc durant les 25 dernières années dans divers domaines, sous le règne du roi Mohammed VI. L’un des aspects de ces réalisations est illustré sur le bloc-feuillet des dessins stylisés représentant la carte du Royaume du Maroc avec une ouverture sur l’Afrique, symbolisée par le Gazoduc Maroc-Nigeria, la Tour Mohammed VI, le Grand Théâtre de Rabat, l’Académie Mohammed VI de Football et une vue aérienne de la station de dessalement d’Agadir.

Le timbre-poste demeure l’un des meilleurs moyens de documenter les grands événements et de transmettre les réalisations des pays, ainsi que leurs richesses culturelles, historiques et patrimoniales, a déclaré Ikram Taibi, la directrice du service public, de la régulation et des relations institutionnelles à Barid Al-Maghrib, notant que cette nouvelle émission enrichit la collection de timbres émis par Barid Al-Maghrib sous le signe de l’innovation pour célébrer les événements nationaux.

Des techniques de conception et d’impression innovantes

En effet, cette réalisation philatélique repose sur des techniques de conception et d’impression novatrices, combinant divers matériaux d’impression, tels que le placage de chêne, les feuilles d’or et le papier graphique, ainsi que le recours à des techniques avancées telles que la découpe au laser et l’impression numérique UV.

La nouvelle émission de timbres-poste sera mise en circulation à partir de la semaine prochaine, et sera disponible dans les principaux bureaux de Barid Al-Maghrib.