Bank Al-Maghrib: 145 agences bancaires ont fermé leurs portes en 2023

Dans la continuité de l’année 2022 et ses 189 agences bancaires closes, le réseau physique des banques marocaines poursuit sa contraction, au profit de la digitalisation galopante du parcours client. En 2023, 145 agences bancaires ont ainsi fermé leurs portes, un effectif loin d’être compensé par l’ouverture de 42 nouvelles agences, indique une publication de Bank Al-Maghrib sur l’implantation bancaire en 2023. Résultat, le nombre total des agences bancaires en activité a été ramené à 5.811, dont 5.606 affiliées à des banques conventionnelles, 9 appartenant à des banques offshore et 196 à des banques participatives.

De quoi aggraver la densité bancaire au Maroc qui est passée, au terme de l’année écoulée, à 4.791 personnes (adultes de 15 ans et plus) par agence bancaire, contre 4.575 en 2022. Les régions de Draa-Tafilalet et Marrakech-Safi avouent la densité bancaire la plus élevée du pays, avec respectivement 8.793 et 7.181 personnes par agence, alors que les régions de Casablanca-Settat et de l’Oriental profitent des densités les plus faibles, avec respectivement 3.497 et 3.685 personnes par agence.

Les fermetures d’agence en 2023 n’ont concerné que les banques conventionnelles, alors que le réseau des banques participatives s’est renforcé de 6 nouvelles ouvertures. Par zone géographique, la région Casablanca-Settat concentre plus de 36% des fermetures d’agences (53 fermetures), suivie de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (22) et Rabat-Sale-Kenitra (19).

Par groupe bancaire, c’est Société Générale Maroc qui a fermé le plus grand nombre d’agences (49 agences), suivie d’Attijariwafa bank (33 agences), Bank Of Africa (28 agences), BMCI (20 agences) et Crédit populaire du Maroc (ou Banque populaire, avec 15 agences).

À l’opposé, c’est CIH Bank qui en a ouvert le plus (11 agences), suivi d’Al Barid Bank (9 agences) et Attijariwafa bank (4 agences). Le classement des groupes bancaires selon de la taille de leur réseau s’en trouve modifié: Banque populaire reste en tête avec 1.372 agences, alors qu’Al Barid Bank, avec 950 agences, prend la deuxième place en doublant Attijariwafa bank (928 agences).