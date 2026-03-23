Société

Azilal: trois morts et 17 blessés dans le renversement d’un véhicule de transport mixte

Un véhicule de transport mixte. (Photo d'illustration)

Un grave accident de la circulation s’est produit, lundi 23 mars, au niveau du douar Illagat, relevant de la commune de Sidi Boulkhalf, dans la province d’Azilal. Le drame a fait trois morts et 17 blessés, selon un bilan provisoire.

Par La Rédaction
Le 23/03/2026 à 11h31

D’après les premières informations, le véhicule accidenté transportait plusieurs passagers en provenance de la zone d’Aït Toutline. Il a quitté la chaussée sur une route non classée reliant la route provinciale n°3015 à cette localité, avant de se renverser après avoir glissé du bas-côté, dans des circonstances qui restent à élucider.

Aperçu du site où s’est produit l’accident, le 23 mars 2026.

L’accident a provoqué une vive émotion parmi les habitants de la région. Aussitôt alertés, les autorités locales, les éléments de la Gendarmerie royale ainsi que les équipes de la protection civile se sont rapidement rendus sur les lieux. Les secours ont procédé à l’évacuation des blessés vers l’hôpital de proximité de Demnate, mobilisant plusieurs ambulances pour assurer leur prise en charge.

Lire aussi : Province d’El Jadida: six morts et huit blessés dans un accident de la route

Les corps des victimes décédées ont été transférés à la morgue, dans l’attente de l’achèvement des procédures légales en vigueur.

Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer les causes exactes de cet accident et d’en établir les responsabilités.

Par La Rédaction
Le 23/03/2026 à 11h31
#Accident#Azilal#Maroc

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