A une dizaine de kilomètres au nord de Dakhla, une ferme d'élevage d'autruches ne passe pas inaperçue. Elle est parmi les endroits les plus fréquentés par les touristes.

Grâce à son climat sec et tempéré, Dakhla présente un milieu adéquat pour l'élevage des autruches, lesquelles vivent à l'état sauvage dans des régions arides et sableuses et sont adaptées aux conditions désertiques, étant donné qu'elles absorbent l'eau des plantes dont elles se nourrissent.

L’équipe du site Le360 est allée donc en visite à une ferme d'élevage d'autruches, qui se trouve parmi les endroits les plus fréquentés par les touristes, comme le signale Mohammed Bouhdida, guide touristique.

De son côté, Hamid Belabal, le superviseur de cette unité d’élevage, créée en 2005, souligne qu’environ 200 autruches, dont l'espérance de vie est d’environ 70 ans, vivent dans cette ferme, qui est la seule, par ailleurs, qui se trouve des provinces du Sud.

Il explique que l'autruche est prisée pour ses plumes et sa peau. Mais elle attire aussi les touristes par son esthétisme, ajoutant que la viande d'autruche est d'une tendresse inégalable. Elle est à la fois goûteuse et excellente pour la santé, puisqu’elle est dotée d’une valeur nutritive optimale.

Il précise, par ailleurs, que l'huile d'autruche est un produit aux multiples bienfaits. Elle aide ainsi à diminuer l’acné, soigner la couperose et l’eczéma, estomper les rides et régulariser le cuir chevelu.